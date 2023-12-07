У Росії розглядають можливість проведення президентських «виборів» на окупованих територіях

Громадяни РФ зможуть проголосувати на виборах президента 15, 16 та 17 березня 2024 року. Про це голова Центрвиборчкому (ЦВК) Елла Памфілова розповіла на пленарному засіданні Ради федерації, на якому сенатори призначили основний день виборів глави держави на 17 березня 2024 року.



За її словами, найближчим часом, не пізніше 12 грудня, необхідно буде ухвалити рішення щодо можливості проведення «виборів» у «нових регіонах» — на окупованих Росією територіях України.



«Також належить підготувати порядок діяльності міжнародних спостерігачів. Крім того, буде вирішено питання про те, в яких суб'єктах РФ пройде дистанційне електронне голосування», — сказала Памфілова.



Раніше повідомлялося, що Рада федерації Росії призначив дату проведення виборів президента. Вони відбудуться 17 березня 2024 року.