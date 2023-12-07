На військово-морську базу США прибув нафтовий танкер із Новоросійська

Танкер AVENCA. Фото: Стів Джей Хендерсон / MarineTraffic

Моніторингова група Інституту Чорноморських стратегічних досліджень і BlackSeaNews зафіксувала, що 7 грудня о 02:40 танкер AVENCA привіз 50 тис. тонн російських нафтопродуктів прямим рейсом з Новоросійська на військово-морську базу в Норфолк США. Про це написав керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.



«Головна військово-морська база Військово-морських сил США на східному узбережжі країни, розташована в південно-східній частині бухти Гемптон-Роудс на виході з Чесапікської затоки в Атлантичний океан. База забезпечує розташування головних сил Командування флоту, колишнього Атлантичного флоту та об'єднує з'єднання та підрозділи військово-морського флоту, корпусу морської піхоти та військово-морської авіації 2-го, 4-го та 6-го оперативних флотів ВМС США», — наголошує Клименко.



За його словами, це найбільша військово-морська база у світі та найбільша інсталяція ВМС США, де розміщується 75 бойових кораблів, 14 пірсів та причалів, а також 134 літаки, 11 авіаційних ангарів.



«Військово-морська база Норфолк - основний порт базування чотирьох ударних авіаносних груп і кораблів, що входять до їх складу», - написав керівник проєкту «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень».



Танкер вийшов із Новоросійська 13 листопада о 13:38 і належить компанії з Німеччини, хоч плаває під прапором Ліберії. Німеччина продовжує імпортувати значні обсяги російської нафти через Індію, пише Spiegel із посиланням на дані Федерального статистичного управління.



Зокрема імпорт нафтопродуктів з Індії збільшився більш ніж у 12 разів за перші сім місяців цього року порівняно з аналогічним періодом минулого.