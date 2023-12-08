Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У ССО показали, як знищують окупантів на Херсонському напрямку

08 грудня 2023, 08:27

У ССО показали, як знищують окупантів на Херсонському напрямку

Снайпери Сил спеціальних операцій (ССО) продовжують працювати за всіма операційними напрямками. Так, недавно ліквідували кілька російських окупантів на Херсонському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі ССО.

«Херсонський напрямок: снайпери ССО знищують ворога», — йдеться у повідомленні.

За інформацією, снайпери 73 морського центру показали, як знищують окупаційні війська на Херсонщині та відновлюють щоденну статистику втрат росіян.

Нагадаємо, українські військовослужбовці на Авдіївському напрямку за допомогою міномету знешкодили групу російських окупантів.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Події
Війна
Організації
ССО

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:50
В окупованому Донецьку ФСБ затримала гендиректора концерну «Залізниці Донбасу»
10:12
В Інституті вивчення війни оцінили втрати російських військ в Україні
08:30
У Вашингтоні зробили заяву про переговори Києва та Москви
08:01
Окупанти вночі обстріляли Харків, є постраждалі
00:39
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 7 грудня
23:34
«ДНР»: У Горлівці загинув 13-річний хлопчик внаслідок обстрілу
19:37
Донецьк знову переходить на подачу води через день
16:15
Окупанти оголосили евакуацію цивільних із Нової Каховки
15:12
У російському полоні перебувають 28 тисяч цивільних українців — Лубінець
14:06
«ДНР»: в окупованому Донецьку жінки постраждали через скидання вибухонебезпечного предмета
11:52
У Росії розглядають можливість проведення президентських «виборів» на окупованих територіях
09:15
В окупованому Луганську підлітків навчають військової підготовки для подальшої мобілізації
23:36
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 6 грудня
17:15
«ДНР»: в окупованому Донецьку троє людей постраждали через скидання вибухонебезпечних предметів
16:49
У Донецьку пролунали вибухи: у небі видніється густий дим
15:45
Німеччина передасть Україні майже 200 тисяч снарядів
15:43
В окупованому Луганську підірвали авто «ексдепутата Народної ради «ЛНР»: він загинув
13:57
Про небезпечні модифікації «шахедів» повідомила розвідка Великобританії
13:32
У Краматорську інформатор РФ стежив за ЗСУ через оптичні приціли — СБУ
10:30
Проблема з водою у Донецьку не вирішується
усі новини
10:50
В окупованому Донецьку ФСБ затримала гендиректора концерну «Залізниці Донбасу»
10:32
РФ за добу обстріляла п`ять громад Донеччини: є руйнування
10:27
Сили ППО вранці знищили 14 з 19 ракет РФ — Повітряні сили
10:25
СБУ та БЕБ викрили голову оборонного заводу: він розкрадав бюджетні кошти на закупівлю запчастин для СУ-27
10:12
В Інституті вивчення війни оцінили втрати російських військ в Україні
09:35
На Авдіївському напрямі ЗСУ відбили 30 атак за добу — Генштаб
09:09
ППО знищило всі ракети ще на підльоті до столиці — КМВА
09:03
Армія РФ вдарила по Павлогорадському району: є загиблий, четверо поранених
08:40
Окупанти завдали шість ударів по Харкову ракетами С-300
08:30
У Вашингтоні зробили заяву про переговори Києва та Москви
08:27
У ССО показали, як знищують окупантів на Херсонському напрямку
08:27
Сили оборони знищили п'ять із семи запущених «шахедів»
08:15
Армія РФ обстріляла Донецьку область: одного мирного жителя поранено
08:01
Окупанти вночі обстріляли Харків, є постраждалі
00:39
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 7 грудня
23:34
«ДНР»: У Горлівці загинув 13-річний хлопчик внаслідок обстрілу
23:02
Залишити виплати ВПО із зони бойових дій і ТОТ: переселенці зареєстрували петицію
22:17
Зеленський звільнив Вениславського з посади представника президента у Верховній Раді
20:56
Голові окупаційної адміністрації прифронтового Торського повідомлено про підозру
20:17
Німеччина надає додаткові 17 мільйонів євро на житло для ВПО
усі новини
ВІДЕО
Затримання Володимира Кабація. Кадр з відео В окупованому Донецьку ФСБ затримала гендиректора концерну «Залізниці Донбасу»
08 грудня, 10:50
День святого Миколая 2023 року: діти загиблих захисників Донецької області отримали солодкі подарунки День святого Миколая 2023 року: діти загиблих захисників Донецької області отримали солодкі подарунки
07 грудня, 10:38
«Німеччина – не союзник України»: Росія поширила фейк, перекрутивши слова німецького міністра оборони «Німеччина – не союзник України»: Росія поширила фейк, перекрутивши слова німецького міністра оборони
06 грудня, 21:19
Пожежа у Донецьку. Кадр із відео У Донецьку пролунали вибухи: у небі видніється густий дим
06 грудня, 16:49
В окупованому Луганську підірвали авто «ексдепутата Народної ради «ЛНР». Фото: соцмережі В окупованому Луганську підірвали авто «ексдепутата Народної ради «ЛНР»: він загинув
06 грудня, 15:43
Проблеми з водою у Донецьку досі не вирішили. Фото: Кадр із відео Проблема з водою у Донецьку не вирішується
06 грудня, 10:30
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама