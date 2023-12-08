У ССО показали, як знищують окупантів на Херсонському напрямку

Снайпери Сил спеціальних операцій (ССО) продовжують працювати за всіма операційними напрямками. Так, недавно ліквідували кілька російських окупантів на Херсонському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі ССО.



«Херсонський напрямок: снайпери ССО знищують ворога», — йдеться у повідомленні.



За інформацією, снайпери 73 морського центру показали, як знищують окупаційні війська на Херсонщині та відновлюють щоденну статистику втрат росіян.



Нагадаємо, українські військовослужбовці на Авдіївському напрямку за допомогою міномету знешкодили групу російських окупантів.