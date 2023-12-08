В ССО показали, как уничтожают оккупантов на Херсонском направлении

Снайперы Сил специальных операций (ССО) продолжают работать по всем операционным направлениям. Так, недавно ликвидировали несколько российских оккупантов на Херсонском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.



«Херсонское направление: снайперы ССО уничтожают врага», — говорится в сообщении.



По информации, снайперы 73 морского центра показали, как уничтожают оккупационные войска на Херсонщине и возобновляют ежедневную статистику потерь россиян.



Напомним, украинские военнослужащие на Авдеевском направлении с помощью миномета обезвредили группу российских оккупантов.