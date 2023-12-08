В останні два дні в Україні рекордно зросла витрата електроенергії

В Україні споживання електроенергії другий день тримається на рекордному рівні. Про це повідомило Укренерго у п'ятницю, 8 грудня.

Зазначається, що вчора вранці в енергосистемі зафіксовано рекордно високий за цей опалювальний сезон рівень споживання. А добовий максимум споживання вчора був на 4% вищим за відповідний показник 6 грудня.

Сьогодні вранці Укренерго знову фіксує високий рівень споживання, який майже дорівнює вчорашньому рекорду. Компанія закликає українців економно споживати електроенергію, щоб уникнути дефіциту та підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі.

«Для того, щоб задовольнити зростання попиту на 4%, в енергосистемі має додатково заробити три блоки теплоелектростанцій. Але на електростанціях поки що немає вільних потужностей», — йдеться у повідомленні.

Енергетики нагадали, що вчора через російські обстріли в черговий раз постраждала одна з ТЕС у східному регіоні. При цьому в іншому регіоні в аварійний ремонт через зауваження до роботи обладнання вийшов один із енергоблоків. Ще на деяких блоках теплоелектростанцій продовжуються ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через хмарність по всій країні.

Щоб уникнути відключень та підтримки балансу в енергосистемі, Укренерго сьогодні знову залучає аварійну допомогу від Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 400 МВт. Це екстрений захід для балансування енергосистеми.

У той же час, ліміти споживання не запроваджувалися, графіки відключень не запроваджувалися і не прогнозуються.

Водночас у мережах обленерго через негоду знеструмлено 13 населених пунктів у Дніпропетровській області.

У повідомленні також йдеться, що через бойові дії та з інших причин без світла залишається 479 населених пунктів. Через обстріл є нові пошкодження у мережах обленерго у Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Через технічні порушення є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Сьогодні Україна веде імпорт електроенергії у ранкові та вечірні години зі Словаччини, Румунії, Молдови. Його загальний обсяг 2193 МВт · год, з максимальною потужністю в окремий годинник до 589 МВт. Експорт сьогодні відсутній.