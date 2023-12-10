«ДНР»: в окупованому Донецьку сталася пожежа, загинув чоловік

У тимчасово окупованому Донецьку сталася пожежа вчора, 9 грудня. Відомо про смерть місцевого мешканця. Про це повідомили у пресслужбі МНС «ДНР».



Зазначається, що у Кіровському районі по вул. Петровського сталося займання квартири на 8-му поверсі 9-поверхового будинку.



«Внаслідок пожежі загинув чоловік 1976 року народження. Причина пожежі встановлюється», — йдеться у повідомленні.



Для гасіння пожежі залучалося 3 одиниці техніки та 10 осіб особового складу.



Нагадаємо, у Макіївці почалася пожежа після обстрілу.