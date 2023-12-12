Окупанти вдарили по центру Херсона, постраждав чоловік

Російські військові вкотре атакували центр Херсона з окупованої території сьогодні вранці, 12 грудня. Відомо, що одного місцевого жителя травмовано. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.



«Близько 7:00 російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли центральну частину Херсона», — зазначив він.



За словами Мрочка, внаслідок атаки поранено 29-річного чоловіка. Наразі його госпіталізовано.



Нагадаємо, російські війська вдарили по Херсонщині 11 грудня. Відомо про трьох постраждалих один місцевий житель загинув.