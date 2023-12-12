Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Війна матиме наслідки для багатьох поколінь: ООН опублікувала доповідь про ситуацію в Україні

12 грудня 2023, 15:21

Війна матиме наслідки для багатьох поколінь: ООН опублікувала доповідь про ситуацію в Україні

Повномасштабна війна в Україні матиме довгострокові наслідки для багатьох поколінь. За період з серпня по листопад в Україні 576 людей загинули, а 1864 зазнали поранень. Про це повідомили у доповіді Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини (УВКПЛ).

«Вплив нападів, що продовжуються, на цивільні об'єкти, порушень прав людини і страждань цивільного населення, свідками яких ми сьогодні є, буде відчуватися протягом багатьох поколінь. Практично кожна сфера суспільного життя, від освіти та охорони здоров'я до економіки та соціальної згуртованості, зазнала згубних наслідків війни, яка завдає довготривалої шкоди соціальній, економічній та політичній структурі України», — голова Місії УВКПЛ в Україні Даніель Белль.

Як зазначається, з серпня по листопад 2023 року загинуло 576 українців, а 1864 — травмувалося. Більше половини жертв, а саме 86%, мешкають на територіях, що знаходяться під контролем України. Зокрема, Донецька, Харківська, Херсонська та Запорізька області.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року загальна кількість жертв серед цивільних осіб зменшилась завдяки евакуації цивільного населення з прифронтових районів та ефективній роботі українських систем протиповітряної оборони.

У доповіді зазначено, що значний ступінь фізичної руйнації цивільної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих об'єктів та споруд зернової інфраструктури, а також забруднення мінами матимуть довготривалі негативні наслідки для функціонування країни.

На додаток, РФ на тимчасово окупованих регіонах України примусово запроваджує правову, політичну та адміністративну системи, тим самим порушуючи міжнародне право. А саме проводить «вибори», а також відправляє українських чоловіків на війну.

УВКПЛ закликає Росію забезпечити негайне повернення всіх депортованих та переміщених осіб, у тому числі дітей та осіб з інвалідністю, на територію України.

Нагадаємо, у Дружківці відкрили Центр психосоціальної допомоги сім'ям з дітьми — Простір, дружній до дитини.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Організації
ООН
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:30
Російський «воєнкор» порушив стандарти журналістики: допоміг окупанту донести кулемет на фронті
09:47
«ДНР»: внаслідок обстрілу окупованого Донецька постраждав чоловік
08:22
Вночі РФ атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами
23:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 11 грудня
14:53
Окупанти планують відбирати земельні ділянки українців на окупованих територіях
13:41
Завозять агітаторів та глушать зв`язок. Росіяни розпочали підготовку до виборів на окупованих територіях України
13:05
«ДНР»: в окупованому Донецьку сталася пожежа, загинув чоловік
20:43
Шість людей постраждали в окупованому Донецьку внаслідок скидання снарядів із БПЛА
16:59
В окупованій Макіївці почалася сильна пожежа після обстрілу
15:57
Окупанти вдарили по Херсону, є поранені
15:15
Через обстріл РФ у Запорізькій області загинула жінка
14:27
Україна закликала засудити намір Росії провести президентські вибори на окупованих територіях
12:17
Російський безпілотник атакував Берислав, є загиблий та поранений — ОВА
11:48
Окупанти захопили об'єкт інфраструктури в Авдіївці — ISW
10:33
У Запорізькій області через обстріл загинула жінка — ОВА
09:20
З нового року українцям в окупації відмовлятимуть у медичній допомозі — ЦНС
08:50
Окупанти за добу здійснили 28 ракетних та 27 авіаударів — Генштаб
00:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 8 грудня
20:20
Маріуполь: Військові злочини Росії у розповідях очевидців ►
19:16
Маріуполь може повністю залишитися без світла
усі новини
17:53
Кабінет міністрів погодив призначення нового начальника Донецької ОВА
17:20
Азербайджан надіслав Україні третю чергу енергетичної допомоги
17:05
WSJ: Європа практично беззахисна перед Путіним
16:43
«Українські захисники перебувають в активній обороні»: у ЗСУ розповіли, як відбили терикон у межах Горлівки
16:35
Відповідь за Kyivstar: ГУР зламало федеральну податкову службу РФ
15:57
Данілов розповів про зміни у сфері мобілізації в Україні: деталі
15:45
У Києві видали ще 20 ордерів на тимчасове житло для ВПО
15:21
Війна матиме наслідки для багатьох поколінь: ООН опублікувала доповідь про ситуацію в Україні
15:15
Технічний збій у Kyivstar спровокувала хакерська атака РФ
14:41
На окупованій території Луганщини переважна більшість багатоквартирних будинків без опалення
13:57
Росіяни розпочали масовані наступальні дії на Авдіївському та Мар`їнському напрямках
13:50
ЗСУ відновили контроль над териконом на околиці Горлівки
12:55
ДТЕК Донецькі електромережі відновили електрику для понад 20 тисяч сімей
12:12
Через проблеми у Kyivstar за зв'язком запропонували звертатися до поліції чи рятувальників
11:59
Армія РФ двічі обстріляла Курахове, понад 10 будинків зруйновані в Торецьку
11:30
Російський «воєнкор» порушив стандарти журналістики: допоміг окупанту донести кулемет на фронті
11:01
На Донеччині затримали агентку ФСБ
10:36
У Харкові в ліфті згоріла людина: причини трагедії
10:35
Прикордонники затримали попа московського патріархату: намагався переправити на човні до Молдови військовозобов'язаних
09:47
«ДНР»: внаслідок обстрілу окупованого Донецька постраждав чоловік
усі новини
ВІДЕО
Українські військові на териконі на околиці Горлівки. Кадр відео ЗСУ відновили контроль над териконом на околиці Горлівки
12 грудня, 13:50
Кореспондент каналу «Росія 1» допомагає нести кулемет на фронті. Кадр з відео Російський «воєнкор» порушив стандарти журналістики: допоміг окупанту донести кулемет на фронті
12 грудня, 11:30
У Макіївці після обстрілу горить, ймовірно, нафтобаза. Фото: скріншот відео В окупованій Макіївці почалася сильна пожежа після обстрілу
09 грудня, 16:59
Маріуполь: Військові злочини Росії у розповідях очевидців ► Маріуполь: Військові злочини Росії у розповідях очевидців ►
08 грудня, 20:20
Володимир Путін підтвердив намір переобратися президентом РФ. Фото: пресслужба презідента РФ Володимир Путін сьогодні оголосив про участь у президентських виборах
08 грудня, 13:56
Затримання Володимира Кабація. Кадр з відео В окупованому Донецьку ФСБ затримала гендиректора концерну «Залізниці Донбасу»
08 грудня, 10:50

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама