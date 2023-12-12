Війна матиме наслідки для багатьох поколінь: ООН опублікувала доповідь про ситуацію в Україні

Повномасштабна війна в Україні матиме довгострокові наслідки для багатьох поколінь. За період з серпня по листопад в Україні 576 людей загинули, а 1864 зазнали поранень. Про це повідомили у доповіді Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини (УВКПЛ).



«Вплив нападів, що продовжуються, на цивільні об'єкти, порушень прав людини і страждань цивільного населення, свідками яких ми сьогодні є, буде відчуватися протягом багатьох поколінь. Практично кожна сфера суспільного життя, від освіти та охорони здоров'я до економіки та соціальної згуртованості, зазнала згубних наслідків війни, яка завдає довготривалої шкоди соціальній, економічній та політичній структурі України», — голова Місії УВКПЛ в Україні Даніель Белль.



Як зазначається, з серпня по листопад 2023 року загинуло 576 українців, а 1864 — травмувалося. Більше половини жертв, а саме 86%, мешкають на територіях, що знаходяться під контролем України. Зокрема, Донецька, Харківська, Херсонська та Запорізька області.



Порівняно з аналогічним періодом минулого року загальна кількість жертв серед цивільних осіб зменшилась завдяки евакуації цивільного населення з прифронтових районів та ефективній роботі українських систем протиповітряної оборони.



У доповіді зазначено, що значний ступінь фізичної руйнації цивільної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих об'єктів та споруд зернової інфраструктури, а також забруднення мінами матимуть довготривалі негативні наслідки для функціонування країни.



На додаток, РФ на тимчасово окупованих регіонах України примусово запроваджує правову, політичну та адміністративну системи, тим самим порушуючи міжнародне право. А саме проводить «вибори», а також відправляє українських чоловіків на війну.



УВКПЛ закликає Росію забезпечити негайне повернення всіх депортованих та переміщених осіб, у тому числі дітей та осіб з інвалідністю, на територію України.



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