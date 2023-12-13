У РФ почали серійно виробляти новий ударний дрон — ISW

Новий ударний безпілотник виробництва РФ Фото: Defence Express

Російська Федерація розпочала серійне виробництво безпілотника вертолітного типу «Терміт». Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Наголошується, що новинка озброєна 80-мм ракетами, які здатні вражати цілі на відстані до шести кілометрів.

Водночас український військовий аналітик Олександр Коваленко заявив, що «Терміт» не загрожує Силам оборони, оскільки ці безпілотники більші і повільніші за іранські «Шахеди», що робить їх легкою мішенню для збивання.

За даними Defence Express, БПЛА «Терміт» озброєний керованими ракетами С-8Л із напівактивним лазерним наведенням. Фактично це аналог APKWS, але зі значно більшим ступенем переробки базового некерованого реактивного снаряда.

Ракета С-8Л має два додаткові блоки: з розкладними крилами в середені корпуса і головку самонаведення в носовій частині, а в APKWS обидва ці елементи об'єднані в один модуль. Оголошена дальність дії С-8Л — до 6 км, вона оснащена осколково-фугасною бойовою частиною.

Для наведення цих ракет на ціль «Терміт» повинен бути оснащений оптико-прицільною станцією, що розміщується на носовій частині апарата.