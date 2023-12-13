Армія РФ знову обстріляла Донецьку область: одного мирного жителя поранено

Минулої доби, 12 грудня, російські окупаційні війська знову атакували низку населених пунктів Донецької області, поранивши при цьому одного мирного жителя Донбасу в Красногорівці. Про це повідомили у Донецькій ОДА.



Крім того, вдалося встановити інформацію щодо однієї загиблої людини в Авдіївці раніше.



Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1790 осіб, ще 4375 цивільних отримали поранення.



Нагадаємо, 10 грудня російські окупанти обстріляли Донецьку область. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та магазин.