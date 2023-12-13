Церковна хористка московського патріархату «наводила» ракети на позиції ЗСУ поблизу Запоріжжя

СБУ затримала калаборантку. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала прихильницю «руського міра», яка коригувала повітряні атаки РФ по Запоріжжю та чекала на повну окупацію регіону, повідомили в СБУ.



За даними слідства, затриманою виявилася церковна хористка та дружина настоятеля місцевого храму УПЦ МП. Встановлено, що за координатами фігурантки російські окупанти намагалися вразити місця базування сил оборони поблизу обласного центру.



«Насамперед ворога цікавили пункти тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Співробітники СБУ встановили місцеперебування російської інформаторки та затримали її у власному будинку в одному із селищ неподалік від Запоріжжя», — зазначили у СБУ.

СБУ затримала калаборантку. Фото: СБУ

Як встановило розслідування, фігурантка ще з початку повномасштабного вторгнення Росії підтримувала злочинні дії російських загарбників та сподівалася на захоплення всього південного регіону України.



Вона неодноразово розповідала про це своїм знайомим із Москви під час телефонних розмов. Потім фігурантка почала відстежувати місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на території громади.

СБУ затримала калаборантку. Фото: СБУ

Отриману інформацію вона месенджером передавала своїм знайомим у Росії, які потім «звітували» про це представникам спецслужб Росії.



У ході обшуків за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використала для передачі закритої інформації. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.



Колаборантці загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років. Раніше СБУ затримала на Донеччині агентку, яка зливала росіянам дані про ЗСУ через свого «зв'язного» з УПЦ (МП).