В окупованій Макіївці третю добу немає води

В окупованій Макіївці Донецької області з 11 грудня було припинено водопостачання. Місцева «влада» пообіцяла, що сьогодні, 13 грудня, відновиться подача води. Про це повідомив так званий голова муніципальної освіти міського округу Макіївки Владислав Ключаров, повідомляє сепаратистське видання ДАН.



«Фахівці відновили енергетику о 06:35, ще фільтрувальній станції доведеться розхитатися і, я думаю, що до обіду, о 14-й годині, ми вже подаватимемо воду», — сказав Ключаров під час ефіру в Telegram.



Зазначається, що через обстріл було знеструмлено фільтрувальну станцію, саме тому водопостачання було припинено з понеділка. Енергетики одразу спробували повернути живлення, проте завадила негода.



За словами Ключарова, насоси працюватимуть до 21:00, щоб забезпечити водою максимальну кількість споживачів міста.



Нагадаємо, окупований Донецьк знову переходить на графік подачі води через день.