МВС РФ оголосило у розшук главу ГУР Кирила Буданова

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило у розшук начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Про це повідомило російське агентство ТАРС.

Водночас відомство не зазначило, за якою саме статтею розшукується глава ГУР.

«Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК», — наголошується в базі МВС РФ.

Нагадаємо, Московський Лефортівський районний суд 21 квітня 2023 року заочно заарештував Буданова. Його звинуватили винним у вибуху на Кримському мості та інкримінують статті Кримінального кодексу РФ «тероризм» та «незаконне використання зброї». Голову ГУР також оголосили у міжнародний розшук.