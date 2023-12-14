У РФ заявили про атаку безпілотників на кілька військових частин у Підмосков'ї

Дрони атакували кілька військових частин у Підмосков'ї 14 грудня. Ціллю безпілотників були частини в Алабіно, Подільську та нафтобаза у Раменському районі. Про це повідомив російський телеграм канал Baza.

«Перший дрон, який летів у бік Алабіно, був збитий за три кілометри від населеного пункту о 3:30 ранку. За годину в тому ж районі було збито ще одного безпілотника», — йдеться у повідомленні.

Крім того, як уточнює Baza, ближче до 5 ранку дрон атакував військову частину у Подільську.

«Постраждалих немає», — зазначило видання.

Також, як стверджує Baza, ще однією з можливих цілей безпілотників була Володарська нафтобаза у Раменському районі Підмосков'я.

«Вночі звідти було оголошено евакуацію співробітників», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку невідомих БПЛА. Він наголосив, що безпілотники були збиті в Підмосков'ї.