Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У РФ заявили про атаку безпілотників на кілька військових частин у Підмосков'ї

14 грудня 2023, 09:40

У РФ заявили про атаку безпілотників на кілька військових частин у Підмосков'ї

Дрони атакували кілька військових частин у Підмосков'ї 14 грудня. Ціллю безпілотників були частини в Алабіно, Подільську та нафтобаза у Раменському районі. Про це повідомив російський телеграм канал Baza.

«Перший дрон, який летів у бік Алабіно, був збитий за три кілометри від населеного пункту о 3:30 ранку. За годину в тому ж районі було збито ще одного безпілотника», — йдеться у повідомленні.

Крім того, як уточнює Baza, ближче до 5 ранку дрон атакував військову частину у Подільську.

«Постраждалих немає», — зазначило видання.

Також, як стверджує Baza, ще однією з можливих цілей безпілотників була Володарська нафтобаза у Раменському районі Підмосков'я.

«Вночі звідти було оголошено евакуацію співробітників», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку невідомих БПЛА. Він наголосив, що безпілотники були збиті в Підмосков'ї.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
РФ Московська область атака дронів

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:59
У «ЛНР» понад 48 тисяч абонентів залишилися без світла: причина
10:54
На Херсонщині внаслідок російського обстрілу під завалами будинку загинула жінка — прокуратура
10:23
Окупанти обстрілювали Херсонщину понад 500 разів на добу, є загиблий та поранений — ОВА
23:15
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 13 грудня
20:40
По Нікополю вдарили з артилерії та за допомогою дрону, поранено жінку — ОВА
17:17
Навколо Куп'янська в Харківській області будують кільцеву оборону — ОВА
15:55
У «ДНР» повідомили про масштабну DDoS-атаку на операторів зв'язку
15:24
«ДНР»: двоє мешканців окупованого Донецька постраждали через скидання вибухівки
15:03
Друга батарея протиповітряного комплексу Patriot прибула з Німеччини до України
14:13
Українці в окупації відмовляються від паспорта РФ — ЦНС
12:34
«Вибори» в окупації: голосувати дозволять без паспорта РФ та засекретять дільниці
12:04
«ДНР» в окупованому Донецьку під час обстрілу загинув чоловік, є пошкодження
11:55
В окупованій Макіївці третю добу немає води
10:42
У захопленому Луганську окупанти встановлюють камери відеоспостереження із системою розпізнавання обличчя
09:45
Понад 600 снарядів випустив агресор по Херсонській області за добу, шістьох поранено — ОВАА
08:30
У РФ почали серійно виробляти новий ударний дрон — ISW
23:05
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 грудня
11:30
Російський «воєнкор» порушив стандарти журналістики: допоміг окупанту донести кулемет на фронті
09:47
«ДНР»: внаслідок обстрілу окупованого Донецька постраждав чоловік
08:22
Вночі РФ атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами
усі новини
13:35
Дивізія ВДВ окупантів зазнала величезних втрат на лівобережжі Херсонщини — британська розвідка
13:13
Окупанти знову атакували ТЕС на сході України: є пошкодження
12:27
Путін напередодні президентських виборів розповів про другу хвилю мобілізації
12:25
Путін: у бюджеті РФ передбачено понад трильйон рублів на окуповані території України
12:12
Іспанську нерухомість ексвійськкома Борисова заарештували
11:57
МВФ передав Україні 900 млн доларів
11:50
Путін каже, що цілі «СВО» не змінилися: «денацифікація, демілітаризація, нейтральний статус України»
11:30
Імовірно, сайт Кремля зазнав хакерської атаки — ЗМІ
10:59
У «ЛНР» понад 48 тисяч абонентів залишилися без світла: причина
10:54
На Херсонщині внаслідок російського обстрілу під завалами будинку загинула жінка — прокуратура
10:49
Окупанти за добу атакували чотири громади Донеччини: є руйнування
10:35
Прикордонники вступили у бій з російською ДРГ на Сумщині
10:23
Окупанти обстрілювали Херсонщину понад 500 разів на добу, є загиблий та поранений — ОВА
09:49
У Донецьку горів палац молоді «Юність»
09:40
У РФ заявили про атаку безпілотників на кілька військових частин у Підмосков'ї
09:32
ЗСУ вже звільнили 50 населених пунктів Донеччини
09:08
У Калузькій області РФ збили БПЛА: деталі
09:04
Втрати військ РФ склали 1300 осіб за добу — Генштаб ЗСУ
08:58
Нічний обстріл Одеси: уламки дронів пошкодили гуртожиток, постраждали 11 людей, серед них є діти
08:25
МВС РФ оголосило у розшук главу ГУР Кирила Буданова
усі новини
ВІДЕО
Путин розповів про хвилю мобілізації в РФ. Фото: скриншот Путін напередодні президентських виборів розповів про другу хвилю мобілізації
14 грудня, 12:27
Українські військові на териконі на околиці Горлівки. Кадр відео ЗСУ відновили контроль над териконом на околиці Горлівки
12 грудня, 13:50
Кореспондент каналу «Росія 1» допомагає нести кулемет на фронті. Кадр з відео Російський «воєнкор» порушив стандарти журналістики: допоміг окупанту донести кулемет на фронті
12 грудня, 11:30
У Макіївці після обстрілу горить, ймовірно, нафтобаза. Фото: скріншот відео В окупованій Макіївці почалася сильна пожежа після обстрілу
09 грудня, 16:59
Маріуполь: Військові злочини Росії у розповідях очевидців ► Маріуполь: Військові злочини Росії у розповідях очевидців ►
08 грудня, 20:20
Володимир Путін підтвердив намір переобратися президентом РФ. Фото: пресслужба презідента РФ Володимир Путін сьогодні оголосив про участь у президентських виборах
08 грудня, 13:56
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама