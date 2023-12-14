У Донецьку горів палац молоді «Юність»

Пожежа сталася у будинку Донецького палацу молоді «Юність». Про це сьогодні повідомили у пресслужбі місцевого управління МНС.



Надзвичайна подія сталася напередодні, в середу, пожежі було присвоєно підвищений номер виклику.



«Внаслідок пожежі в кімнаті на третьому поверсі знищено меблі та речі на площі 15 м², у кімнаті на четвертому поверсі знищено дерев'яну вентиляційну обшивку на площі 1 м2. Причина пожежі встановлюється», - зазначили у МНС.



Усього за добу у «ДНР» ліквідовано 18 пожеж. У Київському районі Донецька під час займання у приватному будинку постраждав чоловік 1992 року народження, його госпіталізовано.



Нагадаємо, раніше у Донецьку дали нову оцінку вартості реконструкції палацу молоді «Юність», озвучивши при цьому цифру 1 мільярд 650 мільйонів рублів (близько 640 мільйонів гривень).