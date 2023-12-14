Прикордонники вступили у бій з російською ДРГ на Сумщині

Минулої доби прикордонний наряд у Сумській області виявив кілька представників російської ДРГ, які рухалися з території Росії. Про це повідомила ДПСУ.



«По диверсантах бійці відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій. Для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони», - заявили в прикордонній службі.



Прикордонникам довелося залучати артилерійський та мінометний розрахунки. Внаслідок бою — диверсанти відійшли, втрати уточнюються.



Раніше наряд Ізмаїльського прикордонного загону затримав трьох порушників у рясах та одного у спортивному одязі на Одещині біля кордону з Молдовою.