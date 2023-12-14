Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Росія почала використовувати надпотужні системи РЕБ проти українських дронів-камікадзе — експерт

14 грудня 2023, 13:55

Росія почала використовувати надпотужні системи РЕБ проти українських дронів-камікадзе — експерт

Російські військові почали застосовувати у зоні бойових дій нові потужні системи радіоелектронної боротьби з спрямованими антенами. Про це написав фахівець із зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій «Флеш» Бескрестнов у своєму телеграм-каналі у середу, 13 грудня.

Експерт зібрав і проаналізував кілька десятків відео з дронів-камікадзе, на яких було видно, як оператори втрачають керування безпілотниками, хоча відеопередача даних залишається стабільною.

«Тільки в одному я побачив, що це відбувається над російською технікою і ми можемо говорити про «Куполь». В інших випадках втрата керування відбувається високо. Іноді це 200-300 метрів. Часто внизу навіть посадок немає», – написав Сергій «Флеш».

Як передбачає Сергій Бескрестнов, ЗС РФ почали застосовувати на фронті в Україні нові потужні системи РЕБ із спрямованими антенами, які експерт поки що не може ідентифікувати. Експерт також звернув увагу на те, що останнім часом «противник змінився» і почав розвивати виробництво засобів радіоелектронної боротьби і більше не показує своїх нових військових розробок в інтернеті.

У коментарях Сергій «Флеш» також висловив припущення, що мова може йти про переробку серійного пристрою РЕБ на одному із заводів-виробників, який має десятирічні напрацювання в цій сфері. Теоретично росіяни могли мінімізувати апаратуру на одній із систем РЕБ, підлаштувавши таким чином техніку під виконання вузьких завдань.

Раніше повідомлялося, що російські війська встановили стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21» на даху багатоповерхового житлового будинку в окупованому Донецьку. Відповідне відео, зняте безпілотником, опублікував командир відділення БПЛА у 59-й окремій мотопіхотній бригаді ЗСУ Павло Петриченко. Він зазначив, що комплекс РЕБ було виявлено та пошкоджено за допомогою скидання боєприпасів з дрону.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
РФ РЕБ Дрони камікадзе

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:40
Ще п'ятьох українських дітей вдалося повернути з окупованих територій Херсонщини — ОВА
14:56
Обстріл Донецька: приліт по будівлі в районі цирку «Космос», є жертви
14:20
РФ посилює репресії проти українців на захоплених територіях — ГУР
10:59
У «ЛНР» понад 48 тисяч абонентів залишилися без світла: причина
10:54
На Херсонщині внаслідок російського обстрілу під завалами будинку загинула жінка — прокуратура
10:23
Окупанти обстрілювали Херсонщину понад 500 разів на добу, є загиблий та поранений — ОВА
23:15
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 13 грудня
20:40
По Нікополю вдарили з артилерії та за допомогою дрону, поранено жінку — ОВА
17:17
Навколо Куп'янська в Харківській області будують кільцеву оборону — ОВА
15:55
У «ДНР» повідомили про масштабну DDoS-атаку на операторів зв'язку
15:24
«ДНР»: двоє мешканців окупованого Донецька постраждали через скидання вибухівки
15:03
Друга батарея протиповітряного комплексу Patriot прибула з Німеччини до України
14:13
Українці в окупації відмовляються від паспорта РФ — ЦНС
12:34
«Вибори» в окупації: голосувати дозволять без паспорта РФ та засекретять дільниці
12:04
«ДНР» в окупованому Донецьку під час обстрілу загинув чоловік, є пошкодження
11:55
В окупованій Макіївці третю добу немає води
10:42
У захопленому Луганську окупанти встановлюють камери відеоспостереження із системою розпізнавання обличчя
09:45
Понад 600 снарядів випустив агресор по Херсонській області за добу, шістьох поранено — ОВАА
08:30
У РФ почали серійно виробляти новий ударний дрон — ISW
23:05
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 грудня
усі новини
17:05
Будівництво фортифікаційних споруд: інженери вже враховують дрони та касетні боєприпаси
16:46
Окупанти обстріляли пожежну частину Торецька: є пошкодження
16:40
Ще п'ятьох українських дітей вдалося повернути з окупованих територій Херсонщини — ОВА
16:33
Армія РФ вдарила по Хмельницькій області «Кинджалом»: є «приліт»
16:16
Росія атакує Україну «Кинжалами» вдруге за день
16:10
Російський ударний безпілотник порушив повітряний простір НАТО і впав у Румунії
15:55
Мешканець Донеччини забив власну матір до смерті через гроші: деталі
15:50
У Херсоні відновили рух тролейбусів
15:10
У Краматорську капітально відремонтували шість ліфтів
14:56
Обстріл Донецька: приліт по будівлі в районі цирку «Космос», є жертви
14:40
Армія РФ вдарила по Херсонській громаді: постраждала пенсіонерка, є руйнування
14:27
На Таврійському напрямку окупанти втратили понад 600 військових та 19 одиниць техніки
14:20
РФ посилює репресії проти українців на захоплених територіях — ГУР
14:02
У Росії призначили нового командира знищеного Україною ракетного крейсера «Москва»
13:59
Без світла через негоду на Донеччині залишаються 40 тисяч сімей — ДТЕК
13:55
Росія почала використовувати надпотужні системи РЕБ проти українських дронів-камікадзе — експерт
13:35
Дивізія ВДВ окупантів зазнала величезних втрат на лівобережжі Херсонщини — британська розвідка
13:13
Окупанти знову атакували ТЕС на сході України: є пошкодження
12:27
Путін напередодні президентських виборів розповів про другу хвилю мобілізації
12:25
Путін: у бюджеті РФ передбачено понад трильйон рублів на окуповані території України
усі новини
ВІДЕО
Наслідки обстрілу у Ленінському районі Донецька. Фото: Олексій Кулемзін Обстріл Донецька: приліт по будівлі в районі цирку «Космос», є жертви
14 грудня, 14:56
Путин розповів про хвилю мобілізації в РФ. Фото: скриншот Путін напередодні президентських виборів розповів про другу хвилю мобілізації
14 грудня, 12:27
Українські військові на териконі на околиці Горлівки. Кадр відео ЗСУ відновили контроль над териконом на околиці Горлівки
12 грудня, 13:50
Кореспондент каналу «Росія 1» допомагає нести кулемет на фронті. Кадр з відео Російський «воєнкор» порушив стандарти журналістики: допоміг окупанту донести кулемет на фронті
12 грудня, 11:30
У Макіївці після обстрілу горить, ймовірно, нафтобаза. Фото: скріншот відео В окупованій Макіївці почалася сильна пожежа після обстрілу
09 грудня, 16:59
Маріуполь: Військові злочини Росії у розповідях очевидців ► Маріуполь: Військові злочини Росії у розповідях очевидців ►
08 грудня, 20:20
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама