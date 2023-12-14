Росія почала використовувати надпотужні системи РЕБ проти українських дронів-камікадзе — експерт

Російські військові почали застосовувати у зоні бойових дій нові потужні системи радіоелектронної боротьби з спрямованими антенами. Про це написав фахівець із зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій «Флеш» Бескрестнов у своєму телеграм-каналі у середу, 13 грудня.

Експерт зібрав і проаналізував кілька десятків відео з дронів-камікадзе, на яких було видно, як оператори втрачають керування безпілотниками, хоча відеопередача даних залишається стабільною.

«Тільки в одному я побачив, що це відбувається над російською технікою і ми можемо говорити про «Куполь». В інших випадках втрата керування відбувається високо. Іноді це 200-300 метрів. Часто внизу навіть посадок немає», – написав Сергій «Флеш».

Як передбачає Сергій Бескрестнов, ЗС РФ почали застосовувати на фронті в Україні нові потужні системи РЕБ із спрямованими антенами, які експерт поки що не може ідентифікувати. Експерт також звернув увагу на те, що останнім часом «противник змінився» і почав розвивати виробництво засобів радіоелектронної боротьби і більше не показує своїх нових військових розробок в інтернеті.

У коментарях Сергій «Флеш» також висловив припущення, що мова може йти про переробку серійного пристрою РЕБ на одному із заводів-виробників, який має десятирічні напрацювання в цій сфері. Теоретично росіяни могли мінімізувати апаратуру на одній із систем РЕБ, підлаштувавши таким чином техніку під виконання вузьких завдань.

Раніше повідомлялося, що російські війська встановили стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21» на даху багатоповерхового житлового будинку в окупованому Донецьку. Відповідне відео, зняте безпілотником, опублікував командир відділення БПЛА у 59-й окремій мотопіхотній бригаді ЗСУ Павло Петриченко. Він зазначив, що комплекс РЕБ було виявлено та пошкоджено за допомогою скидання боєприпасів з дрону.