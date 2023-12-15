Південна Корея передала українським рятувальникам партію спецмашин для розмінування

Південна Корея передала Україні партію спецмашин для розмінування Фото: прес-служба

Південна Корея передала Державній службі з надзвичайних ситуацій України партію спеціальної техніки для розмінування. Про це повідомили у пресслужбі посольства України та Республіці Корея.



«В рамках забезпечення потреб України в розмінувальній техніці Урядом Республіки Корея за сприяння Посольства передано Державній службі України з надзвичайних ситуацій в якості гуманітарної допомоги 10 машин для розмінування виробництва хорватської компанії «DOK-ING», — йдеться у повідомленні.





Зазначається, що техніку буде розподілено між підрозділами ДСНС, задіяними у процесі гуманітарного розмінування деокупованої території України.



Нагадаємо, Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 мільярди доларів.