Южная Корея передала украинским спасателям партию спецмашин для разминирования

Южная Корея передала Украине партию спецмашин для разминирования. Фото: пресс-служба

Южная Корея передала Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины партию специальной техники для разминирования. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины и Республике Корея.



«В рамках обеспечения потребностей Украины в разминочной технике Правительством Республики Корея при содействии Посольства передано Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в качестве гуманитарной помощи 10 машин для разминирования производства хорватской компании DOK-ING», — говорится в сообщении.





Отмечается, что техника будет распределена между подразделениями ГСЧС, задействованными в процессе гуманитарного разминирования деоккупированной территории Украины.



Напомним, Всемирный банк выделяет Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов.