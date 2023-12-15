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Южная Корея передала украинским спасателям партию спецмашин для разминирования

15 декабря 2023, 16:57

Южная Корея передала украинским спасателям партию спецмашин для разминирования

Южная Корея передала Украине партию спецмашин для разминирования. Фото: пресс-служба Южная Корея передала Украине партию спецмашин для разминирования. Фото: пресс-служба

Южная Корея передала Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины партию специальной техники для разминирования. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины и Республике Корея.

«В рамках обеспечения потребностей Украины в разминочной технике Правительством Республики Корея при содействии Посольства передано Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в качестве гуманитарной помощи 10 машин для разминирования производства хорватской компании DOK-ING», — говорится в сообщении.



Отмечается, что техника будет распределена между подразделениями ГСЧС, задействованными в процессе гуманитарного разминирования деоккупированной территории Украины.

Напомним, Всемирный банк выделяет Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов. 

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