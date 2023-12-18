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У Сил оборони з'явилися дрони, здатні бити вглиб РФ

18 грудня 2023, 08:01

У Сил оборони з'явилися дрони, здатні бити вглиб РФ

Нові дрони здатні вражати цілі на відстані до 750 км. Фото: Terminal Autonomy Нові дрони здатні вражати цілі на відстані до 750 км. Фото: Terminal Autonomy

Збройні сили України здобули першу партію нових безпілотних літальних апаратів (БпЛА) AQ 400 Scythe. Вони дозволять завдавати ударів на сотні кілометрів у глибину Росії. Про це повідомив Defence Blog.

Компанія Terminal Autonomy, раніше відома як стартап One Way Aerospace, оголосила про успішне завершення закупівель, спрямованих на сприяння бойовому розгортанню системи AQ 400 Scythe у Збройних силах України.

AQ 400 Scythe — безпілотник великої дальності польоту (до 750 км), призначений для запуску з коротких злітно-посадкових смуг або катапульт.

Апарат здатний нести корисне навантаження до 32 кілограмів, воно може збільшитись до 70 кг за рахунок зменшення дальності польоту. Серед конкурентів його відрізняють швидке збирання, можливості масового виробництва та економічна ефективність, що робить його ключовим видом озброєнь у сучасній війні. Вартість безпілотника стартує із 15 тис. доларів.

Terminal Autonomy стратегічно налагодила виробництво дронів-камікадзе через мережу менших підприємств та інженерних фірм, які мають досвід у виробництві подібних платформ. Хоча компанія закуповує певні компоненти за межами України, насамперед у Німеччині та Великій Британії, пріоритетом проекту є максимальна локалізація виробництва на території України.

На початковому етапі компанія планує виробляти 100 одиниць дронів на місяць. Поступово цей показник планують довести до 500 одиниць.

За умови виробництва в сотні дронів на місяць ці характеристики дозволяють завдавати регулярних ударів по об'єктах на території РФ.

Нагадаємо, минулої ночі дрони атакували військовий аеродром у Морозівську Ростовської області. Внаслідок влучення є пошкодження.

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