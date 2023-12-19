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Брянську область атакували безпілотники

19 грудня 2023, 09:50

Брянську область атакували безпілотники

У міноборони країни-агресора повідомили, що сьогодні близько 9.20 (8.20 за київським часом) над територією Брянської області помічено безпілотний літальний апарат літакового типу.

«Черговими засобами ППО українська БПЛА знищена над територією Брянської області», - заявили в оборонному відомстві окупантів.

Пізніше там також додали, що близько 10.00 (9.00 за Києвом) над територією Брянської області засобами ППО було знищено ще один український БПЛА.

Своєю чергою губернатор Брянської області Олександр Богомаз розповів про третю атаку безпілотника.

«Виявлено та припинено третю спробу атакувати сьогодні територію нашого регіону. Засобами ППО Міністерства оборони РФ над Брянським районом знищено безпілотний літальний апарат літакового типу», - зазначив чиновник.

За словами Богомаза, постраждалих та руйнувань немає, але оперативним та екстреним службам довелося виїхати для роботи на місці.

Нагадаємо, на території трьох областей Російської Федерації було зафіксовано атаки безпілотних літаючих апаратів. Військові нібито «збили» понад 30 дронів невідомого походження.

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