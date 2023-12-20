РФ вдарила по Невському та Новолюбівці — Лисогор

Російська армія обстріляла Луганську область. Зокрема, під вогонь потрапили Невське та Новолюбівка. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Вчора (19 грудня – ред.) окупанти вдарили по Невському та Новолюбівці. У кожному з населених пунктів сталося два вибухи. Крім того, по Новолюбівці ворог завдав авіаційного удару», — написав він.



За попередньою інформацією, постраждалих немає. Ступінь руйнувань уточнюється.



За словами Лисогора, росіяни обстріляли Білогорівку, також була атака по Серебрянському лісу — спроби були зупинені Силами оборони.



Нагадаємо, російська армія через негоду не може активно застосовувати бомбардувальники та гелікоптери на Луганщині. Так, росіяни б'ють по селах з артилерії, зокрема, село Невське страждає від атак.