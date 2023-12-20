РФ ударила по Невскому и Новолюбовке — Лысогор

Российская армия обстреляли Луганскую область. В частности, под огонь попали Невское и Новолюбовка. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Вчера (19 декабря – ред.) оккупанты ударили по Невскому и Новолюбовке. В каждом из населенных пунктов произошло два взрыва. Кроме того, по Новолюбовке враг нанес авиационный удар», — написал он.



По предварительной информации, пострадавших нет. Степень разрушений уточняется.



По словам Лысогора, россияне обстреляли Белогоровку, также была атака по Серебрянскому лесу — попытки были остановлены Силами обороны.



Напомним, российская армия из-за непогоды не может активно применять бомбардировщики и вертолеты в Луганской области. Так, россияне бьют по селам из артиллерии, в частности, село Невское страдает от атак.