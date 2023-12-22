Після обстрілу з території РФ у Сумському районі сталася пожежа

Пожежа після обстрілу РФ у Сумській області. Фото: ДСНС

Вчора пізно ввечері через обстріл з території країни-агресора сталася пожежа в одному із населених пунктів Сумського району. Про це написав голова Сумської ОВА Володимир Артюх.



«Полум'я спалахнуло у житловому секторі. Пожежники локалізували спалах, відволікаючи небезпеку від будинків мирних громадян та ліквідувавши пожежу», — йдеться у повідомленні ДСНС.



Вночі та вранці росіяни також здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 13 вибухів.



Росіяни атакували Краснопільську та Білопільську громади. Краснопільська громада: з території Росії здійснено артобстріл - 6 вибухів, і обстріл з мінометів - 3 вибухи.



Білопільська громада зазнала мінометного обстрілу, влада зафіксувала чотири вибухи. Нагадаємо, в ніч проти 22 грудня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну 28 ударними безпілотниками типу «Shahed».