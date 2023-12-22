Сили оборони збили три винищувачі Су-34

Сьогодні, 22 грудня опівдні, на південному напрямку Сили оборони України збили три російські винищувачі Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.



Командувач ПС ЗСУ Олещук написав, що уночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого «шахеда» із серією «ЬІ» отримав послання від окупантів: «сDохните сYки».



«Чудова ідея! Ось вам наша відповідь! Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку – мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34!», — відповів він.

Відповідь окупантам від командувача ПС ЗСУ. Фото: Telegram

Раніше 17 грудня розбився російський військовий літак Су-25. Нагадаємо, в ніч проти 22 грудня 2023 року російські окупаційні війська атакували 28 ударними безпілотниками типу «Shahed».