Россия потеряла свой военный самолет Су-25

Российский военный самолет Су-25 разбился сегодня, 17 декабря. Об этом сообщают как российские, так и украинские источники.



Первым о потере самолета написал российский телеграм-канал Fighterbomber, который специализируется на военной ависации.



Он опубликовал фото штурмовика с подписью: «Вечного полета, брат…». Каких-либо деталей случившегося Fighterbomber не сообщил.



Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что Су-25 сбила своя же российская ПВО.



«Могу уверенно сказать, что не украинская ПВО сбила российский штурмовик Су-25! Это четкие и слаженные действия российских зенитчиков, за что им большое спасибо всему украинскому народу!» — написал Олещук.



Вместе с тем российские телеграм-наналы утверждают, что сегодня ПВО РФ сбила украинский Су-25, а российский Су-25 разбился не из-за огневого воздействия.



«Предварительно, или точнее одна из версий, причина катастрофы потеря пространственной ориентировки. Летчик работал по приборам в погодных условиях в которых работать нельзя», — пишет Fighterbomber.