Росіяни атакували Курахове: рятувальники ліквідували пожежу через обстріл

Окупанти сьогодні, 22 грудня, обстріляли Курахове на Донеччині. Внаслідок цього сталася пожежа, яку успішно ліквідували рятувальники. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Ворог обстріляв місто Курахове Донецької області, внаслідок чого сталося загоряння двох легкових автомобілів на прибудинковій території», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що інформація про загиблих чи травмованих не надходила.



Нагадаємо, російські війська обстріляли Курахівську громаду Донецької області. Під вогонь потрапили населені пункти – смт Гостре та Курахове. Є руйнування.