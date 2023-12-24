В окупованому Севастополі вранці було чути вибух

У тимчасово окупованому Росією Севастополі пролунав сильний вибух сьогодні вранці, 24 грудня. Перед цим був чути звук, схожий на шум ракети. Про це повідомило видання «Крим. Реалії».



Зазначається, що близько 08:35 за місцевим часом пролунав потужний вибух, від якого затремтіли вікна. Перед цим був чути звук, схожий на шум ракети.



Офіційно російська влада ситуацію не коментувала.

Нагадаємо, опір кримських татар та українців «АТЕШ» на тимчасово окупованому півострові виявив базу військової техніки у гаражному кооперативі на околиці Джанкоя.