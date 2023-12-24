Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В оккупированном Севастополе утром был слышен взрыв

24 декабря 2023, 09:59

В оккупированном Севастополе утром был слышен взрыв

Во временно оккупированном Россией Севастополе прогремел мощный взрыв сегодня утром, 24 декабря. Перед этим был слышен звук, похожий на шум ракеты. Об этом сообщило издание «Крым. Реалии».

Отмечается, что около 08:35 по местному времени прогремел мощный взрыв, от которого задрожали окна. Перед этим был слышен звук, похожий на шум ракеты.

Официально российские власти ситуацию не комментировали.

Напомним, сопротивление крымских татар и украинцев «АТЕШ» на временно оккупированном полуострове обнаружил базу военной техники в гаражном кооперативе на окраине Джанкоя.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Крым Севастополь
События
Взрыв

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:59
В оккупированном Севастополе утром был слышен взрыв
23:18
Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 декабря
15:50
В оккупированном в Донецке беспилотник сбросил боеприпас: ранены пять человек
15:15
На оккупированной Луганщине установили тарифы на электроэнергию на 2024 год
14:50
В СНБО прокомментировали мобилизацию женщин в Украине
09:45
Оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку — Генштаб
08:21
Воздушные силы в течение ночи сбили все дроны россиян
23:12
Донецк, Луганск и не только: Главные события 22 декабря
22:02
Донбасс — без света: Группировки «ЛДНР» не чинят, Россия не справляется ►
14:12
Для Путина Украина потеряна навсегда — генсек НАТО
14:08
«ДНР»: в оккупированном Донецке в результате сброса боеприпаса с БПЛА пострадали два человека
13:27
РФ отложила обязательное страхование автомобилей в оккупации
13:12
Бойцы Нацгвардии уничтожили российский «Ланцет» из автоматов
13:10
В Донецке вторые сутки тушат пожар на военной базе РФ в центре города
12:15
Партизаны назвали вероятное направление переброски САУ оккупантов из Крыма
11:40
Трое военных РФ убили и сожгли тело харьковского фермера — СБУ
11:18
Захват оккупантами Степового отрежет ВСУ от Авдеевки — командир батальона
09:30
Захватчики расстреляли ребенка на оккупированной части Херсонщины — начальник ОВА
08:40
Российские военные могут усилить наступательные действия в начале 2024 года — ISW
23:14
Донецк, Луганск и не только: Главные события 21 декабря
все новости
13:34
РФ обстреляла ТЭС в Донецкой области: пострадали 5 работников станции
13:10
Оккупанты обстреляли семь населенных пунктов Донетчины: повреждены дома, автомобили и ЛЭП
11:44
Армия РФ атаковала Херсон: трое людей погибли, девять человек ранены, среди них есть ребенок
11:10
Украинские зенитчики «приземлили» редкий дрон оккупантов SuperCam
10:41
Город меняется не по дням, а по часам: Барабаш сообщил об обстрелах Авдеевки
09:59
В оккупированном Севастополе утром был слышен взрыв
09:41
В ВСУ рассказали, будут ли оккупанты массированно обстреливать Украину на Рождество
08:59
Ночная атака дронов: силы ПВО сбили 14 российских целей
08:27
На Донечтине за сутки из-за атак россиян пострадали шесть местных жителей
23:18
Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 декабря
20:38
Войска РФ ударили по предприятию в Курахово: ранены пять человек
16:53
Украина и Россия впервые обменялись письмами и посылками для военнопленных
15:50
В оккупированном в Донецке беспилотник сбросил боеприпас: ранены пять человек
15:15
На оккупированной Луганщине установили тарифы на электроэнергию на 2024 год
14:50
В СНБО прокомментировали мобилизацию женщин в Украине
13:49
«Прилет» в Иловайске: местные жители сообщают о сильном пожаре
12:28
За сутки в Донецкой области из-за обстрелов оккупантов один человек погиб, десять ранены
11:32
В Кривом Роге и Кропивницком сегодня гремели взрывы
10:20
На четыре часа жители Курахово и Великоновоселовки останутся сегодня без света
09:45
Оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку — Генштаб
все новости
ВИДЕО
В оккупированном Иловайске после обстрела начался сильный пожар. Фото: скриншот видео «Прилет» в Иловайске: местные жители сообщают о сильном пожаре
23 декабря, 13:49
Донбасс — без света: Группировки «ЛДНР» не чинят, Россия не справляется ► Донбасс — без света: Группировки «ЛДНР» не чинят, Россия не справляется ►
22 декабря, 22:02
Собаки рады волонтерам всегда. Фото: «Новости Донбасса» Волонтеры привозят в Лиман и Святогорск корма для бездомных животных
22 декабря, 17:00
Пожар на территории ДонНТУ в Донецке не могут потушить вторые сутки. Кадр из видео В Донецке вторые сутки тушат пожар на военной базе РФ в центре города
22 декабря, 13:10
Пожар после обстрела РФ в Сумской области. Фото: ГСЧС После обстрела с территории РФ в Сумском районе произошел пожар
22 декабря, 08:59
Дым в центре Донецка. Кадр из видео В центре Донецка попали в военную базу сил РФ
21 декабря, 14:40

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама