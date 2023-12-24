В оккупированном Севастополе утром был слышен взрыв

Во временно оккупированном Россией Севастополе прогремел мощный взрыв сегодня утром, 24 декабря. Перед этим был слышен звук, похожий на шум ракеты. Об этом сообщило издание «Крым. Реалии».
Отмечается, что около 08:35 по местному времени прогремел мощный взрыв, от которого задрожали окна. Перед этим был слышен звук, похожий на шум ракеты.
Официально российские власти ситуацию не комментировали.
Напомним, сопротивление крымских татар и украинцев «АТЕШ» на временно оккупированном полуострове обнаружил базу военной техники в гаражном кооперативе на окраине Джанкоя.