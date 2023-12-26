Окупанти обстріляли сім населених пунктів Донецької області: травмовано двох людей

Обстріл РФ Донецької області Фото: Нацполіція

Минулої доби поліція задокументувала вісім військових злочинів РФ, агресор обстріляв міста Авдіївка, Курахове, селища Велика Новосілка, Гродівка, села Бердичі, Богоявленка, Орлівка. Про це повідомили у штабі Нацполіції.

Обстріл РФ Донецької області Фото: Нацполіція

«Ворог застосував РСЗВ «Смерч» та артилерію. Пошкоджено 5 цивільних об'єктів – три приватні будинки, господарську споруду, лінію електропередач», — додали в правоохоронних органах.

Обстріл РФ Донецької області Фото: Нацполіція

В Авдіївці росіяни влучили по приватному будинку. Поранення отримали двоє мешканців - 86-річний чоловік та 52-річна жінка.

Обстріл РФ Донецької області Фото: Нацполіція

Раніше окупанти в чергове атакували село Невське Луганської області чотирма авіаційними бомбами КАБ-500.