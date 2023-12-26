Окупанти могли захопити Мар`їнку: аналітики з DeepState розповіли деталі

Російські військові, ймовірно, могли захопити Мар'їнку Донецької області. Наразі бої йдуть на північно-західних околицях міста. Про це повідомляють аналітики DeepState.



«Чергові кадри боїв на західних околицях Мар'їнки фактично свідчать про втрату міста», — йдеться у повідомленні.



За інформацією аналітиків, окупанти штурмують посадки на західних околицях міста, а також підняли свій прапор навпроти знищеної у лютому Георгіївської церкви. На інших кадрах видно, що росіяни займають посадку на захід від так званого «мехдвору», тоді як один із військових ЗСУ відступає на південь по посадці.



Зазначається, що Мар'їнка повністю стерта з землі. ЗС РФ захопили повні руїни, які без зупинки 22 місяці перебували під постійними штурмами та обстрілами.



Також у Мережі з'являється інформація, що окупанти планують захопити і Курахове Донецької області. Однак зараз вони знаходяться за 11 кілометрів від міста. До речі, у Кураховому закривають відділення «Нової пошти» через постійні обстріли росіян.



Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни Володимиру Путіну, що російські війська нібито повністю зайняли Мар'їнку на Донеччині. У ЗСУ відреагували на цю заяву.