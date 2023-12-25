У Кураховому закривають відділення «Нової пошти»

У Кураховому на Донеччині закривають відділення «Нової пошти». Цю інформацію «Новинам Донбасу» підтвердили у центрі підтримки клієнтів компанії.



Раніше в Кураховому працювали відділення №1 та №3.



У «Новій пошті» пояснили, що з сьогоднішнього дня, 25 грудня, обидва відділення у місті працюють лише на видачу посилок, які вже перебувають у них чи ще в дорозі і незабаром прибудуть.



Надіслати нову посилку до Курахового вже неможливо. Незабаром відділення закриються повністю.



В останні тижні Курахове та сусідні населені пункти регулярно потрапляють під обстріл з боку російських військ.



Нагадаємо, у Кураховому та інших населених пунктах Курахівської громади Донецької області з 25 грудня зупиняється видача гуманітарної допомоги .