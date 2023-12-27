З прифронтового Невського евакуювали трьох цивільних — Лисогор

З села Невське Луганської області, яке постійно обстрілюється російською армією, евакуювалися троє людей. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Не витримали щоденних російських обстрілів і зважилися — з прифронтового Невського вчора евакуйовано трьох місцевих. Це 73-річний та 55-річний чоловіки та 72-річна жінка», — зазначив він.



За словами Лисогора, евакуйовані забезпечені житлом, вони обрали безпечні регіони України.



Крім того, Лисогор уточнив, що росіяни 26 грудня намагалися просунутися вперед у Серебрянському лісі, де їхня піхота штурмувала за підтримки авіації.



Також від постійних атак страждає Білогорівка, окупанти б'ють по населеному пункту з авіації.



Нагадаємо, за словами начальника Авдіївської ГВА Віталій Барабаша, за тиждень місцева влада тричі скасовувала евакуацію. Місцеве населення неохоче погоджується виїжджати з міста через постійні атаки по дорозі.