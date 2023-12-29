Внаслідок падіння уламків збитого дрона-камікадзе над багатоповерхівкою Одеси ніхто не постраждав

Атака «шахедів» на Одесу. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували наслідки російської атаки в ніч на 29 грудня після атаки дронів на житлові будинки Одеси, ніхто з мешканців не постраждав. Про це повідомили у ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу у багатоповерхівці Одеси після атаки дронів РФ. Фото: ДСНС

«Внаслідок падіння уламків збитого дрона-камікадзе, який ворог направив через житлові квартали Одеси, спалахнула пожежа у багатоповерхівці, її було оперативно ліквідовано», — йдеться у повідомленні.



За інформацією служби з надзвичайних ситуацій, ніхто не постраждав. Психологам ДСНС довелося надавати допомогу мешканцям будинку на місці.



Нагадаємо, в Одесі уламками збитого російського дрона пошкоджено багатоповерховий будинок, почалася сильна пожежа.