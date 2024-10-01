У міській адміністрації розповіли, скільки дорослих і дітей залишається у Покровську

Покровськ. Фото: Новини Донбасу

Російська армія продовжує щодня атакувати Покровськ на Донеччині. Станом на 1 жовтня у місті залишаються менше ніж 14 тисяч мешканців, переважно — люди похилого віку. Про це заявив начальник Покровської МВА Сергій Добряк у прямому ефірі «Суспільне. Студія».



«Не вщухають артилерійські обстріли, КАБи, ФАБи, FPV-дрони. Ворог руйнує критичну інфраструктуру, багатоповерхівки. Йде знищення міста. До лінії фронту від околиці міста — менш ніж 7 км. Коли ми входили в активну фазу, у нас було 62 тисячі мешканців у громаді та 48 тисяч у місті, то зараз у місті залишається менш ніж 14 тисяч. Дітей на початку серпня 5900 було, то зараз – 105 у місті», — зазначив він.



За словами Добряка, раніше люди охоче виїжджали, зараз — не більше двохсот щодня.



Крім того, у Покровську майже немає світла, водопостачання та газу, проте працюють ЦНАП, управління соцзахисту, Укрпошта, Нова пошта, невеликі магазини та ринок.



Раніше ми писали, що російські окупаційні війська за 30 вересня вдарили по Покровську Донецької області. Внаслідок обстрілу є пошкодження.