Забезпечив узурпацію влади у місті: СБУ повідомила про підозру «меру» окупованої Амвросіївки на Донеччині

«Мер» окупованої Амвросіївки Ігор Лизов. Фото: особиста сторінка Лизова у Телеграм

Слідчі СБУ повідомили про підозру голові «Амвросіївського муніципального округу ДНР», який добровільно працює на російських загарбників і обійняв керівну посаду в окупаційному органі місцевого самоврядування. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.



Йдеться про Ігоря Лизова. З 2015 року колаборант очолював міське відділення руху «Донецька Республіка» в окупованому місті Шахтарськ. Згодом наказом голови угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна його призначили «керівником Амвросіївської районної адміністрації».



Лизов забезпечував реалізацію узурпованих функцій місцевої влади, займався перереєстрацією захоплених підприємств та виробничих потужностей, обкладав підприємців «даниною» на формування бюджету, виправдовував злочини російських військ.



У вересні 2023 року після проведення незаконних виборів Лизова обрали «головою муніципального округу», де він продовжив працювати на окупантів.



У рамках кримінального провадження слідчі СБУ кваліфікували дії фігуранта за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру голові угруповання «ДНР» Денису Пушиліну та його спільницям, які депортували десятки українських дітей до пансіонату Путіна.