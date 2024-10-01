Україна успішно випробувала нову балістичну ракету

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна вже використовує абсолютно новий клас української зброї – далекобійну ракету-дрон «Паляниця». Про це під час виступу на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, працюють й інші види українських далекобійних дронів.



«Працюють морські дрони на захист України. Пройшла успішно льотні випробування наша нова балістична ракета. Кожен може побачити, як працюють і наші «Нептуни». Робимо артилерію, робимо наші «Богдани» – півтора десятка щомісяця, буває 20», – розповів глава держави.

Нагадаємо, що Україна скоротила відставання від Росії у снарядах на полі бою до 1:3.