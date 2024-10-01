На Курахівському напрямку десантники відбили масовану атаку

Під Кураховим десантники ЗСУ розбили колону ЗС РФ. Фото: 79 ОДШ

Таврійські десантники відбили масовану російську атаку на Курахівському напрямі фронту, знищивши 19 одиниць бронетехніки росіян. Про це повідомили у пресслужбі підрозділу.



«Для прориву оборони 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади в районі села Костянтинівка Донецької області окупанти кинули у бій 11 бойових броньованих машин із піхотою за підтримки восьми танків. Колони окупантів одразу натрапили на потужний опір десантників», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, українським військовим вдалося знищити 4 танки та 2 бронемашини з окупантами.



«23 окупанти в цій атаці загинули. Ще стільки ж поранено», — резюмували у відомстві.



Раніше ми писали, що на Сватівському напрямку 4-й механізований батальйон Окремої президентської бригади ЗСУ відбив російський штурм із залученням техніки.