Ракетна атака по Києву: рятувальники дістали з-під завалів ще два тіла, кількість жертв зростає

Внаслідок масованої атаки росіян 29 грудня дісталося й Києву. Кількість загиблих знову побільшала, рятувальники продовжують діставати тіла з-під завалів. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.



«Тіла загиблих внаслідок ракетного удару продовжують знаходити. Вже 23 убиті киянина. Пошуково-рятувальна операція не зупиняється ні на мить», — написав він.



Зазначимо, 1 січня у Києві буде оголошено днем жалоби.



Нагадаємо, 29 грудня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Атаковані об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.



Відомо, що над Києвом сили ППО збили понад 30 ворожих цілей. У місті через атаку спалахнули пожежа у багатоповерхівках та на складі.