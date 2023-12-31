Ракетная атака по Киеву: спасатели достали из-под завалов еще два тела, количество жертв растет

В результате массированной атаки россиян 29 декабря досталось и Киеву. Количество погибших снова увеличилось, спасатели продолжают доставать тела из-под завалов. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.



«Тела погибших в результате ракетного удара продолжают находить. Уже 23 убитых киевлянина. Поисково-спасательная операция не останавливается ни на миг», — написал он.



Отметим, 1 января в Киеве будет объявлено днем траура.



Напомним, 29 декабря оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. В результате обстрела есть погибшие и раненые.



Известно, что над Киевомсилы ПВО сбили более 30 вражеских целей. В городе из-за атаки вспыхнули пожар в многоэтажках и на складе.