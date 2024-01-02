У Києві веб-камери транслювали роботу ППО через злам спецслужб РФ

Служба безпеки України заблокувала роботу кількох веб-камер у Києві, які зламали спецслужби РФ та спостерігали за роботою систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє СБУ.

«Служба безпеки за «гарячими слідами» встановила адреси та демонтувала веб-камери, які транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури Києва під час повітряної атаки РФ 2 січня», — йдеться у повідомленні.

Один із пристроїв знаходився на балконі багатоповерхового будинку і використовувався місцевим ОСББ за контролем над прибудинковою територією.

Але внаслідок злому окупанти отримав віддалене керування над камерою. Спецслужби РФ змінили кут огляду та приєднали її до стрімінгової платформи у YouTube.

Ще один пристрій було заблоковано в одному із житлових комплексів Києва. Мешканці будинку використовували його для спостереження за паркінгом. А окупанти за її допомогою спостерігав за об'єктами критичної інфраструктури.

У СБУ додали, що за наявною інформацією за допомогою цих камер РФ збирала дані для підготовки та коригування ударів по Києву.

Нагадаємо, у вівторок 2 січня росіяни атакували Київську область та Київ ударними дронами . Внаслідок роботи ППО у столиці зафіксовано падіння уламків та виникли пожежі.