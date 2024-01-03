«Телемарафон» критикують за райдужну картину війни — NYT

Національний телемарафон, покликаний протистояти російській дезінформації та піднімати бойовий дух, критикують за те, що він малює райдужну картину війни і не готує українців до затяжної війни. Про це повідомило американське видання The New York Times у своєму матеріалі, опублікованому 3 січня.

Як зазначають журналісти, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році жителі України мали доступ до єдиного джерела телевізійних новин — цілодобового мовлення, наповненого кадрами, на яких українські танки підривають російські позиції, медики працюють на лінії фронту, а політичні лідери мобілізують підтримку з-за кордону.

«Але після майже двох років війни українці втомилися від «Телемарафону». Те, що колись вважалося найважливішим інструментом для утримання країни, наразі все частіше називають не більше ніж рупором уряду», — пише видання.

На думку журналістів, глядачі скаржаться, що програма часто малює надто райдужну картину війни, приховуючи тривожні події на фронті та ослаблення підтримки України з боку Заходу, і зрештою не готує громадян до тривалої війни.

«Згодом глядацька аудиторія та довіра до «Телемарафону» різко впали, що, на думку експертів, є ознакою ширшого розчарування населення в уряді, оскільки перемога на полі бою стає недосяжною. Багато глядачів натомість проводять час за переглядом популярних реаліті-шоу та розважальних програм», — йдеться у матеріалі.

Багато критиків говорять, що «Телемарафон» зараз приносить більше шкоди, ніж користі.

«У нього є небезпечна сторона: він створює оптимістичний погляд на ситуацію, а потім призводить до розчарування», — сказав Ярослав Юрчишин, голова комітету зі свободи слова українського парламенту, який цього місяця публічно поставив під сумнів ефективність трансляції новин.

Як зазначає The New York Times, Юрчишин і медіаексперти заявили, що побоюються, що програма засліпила людей, оскільки війна затягнеться і вимагатиме нових жертв. В даний час Україна зазнає труднощів із набором солдатів, і все частіше звучить критика, що люди, які живуть далеко від лінії фронту, починають забувати про конфлікт.

«Нам потрібна достовірна, збалансована інформація, яку наше суспільство могло б аналізувати і на основі якої люди могли б приймати рішення», — сказав Юрчишин.

Інша проблема полягає в тому, що «Телемарафон», на думку журналістів, перетворився на операцію зі зв'язків із громадськістю для президента Володимира Зеленського, який залишається найдовіренішою політичною фігурою в Україні, але в останні місяці його рейтинг схвалення знизився.

Дані, зібрані медіаекспертом Ігорем Куліасом, показують, що члени «Слуги народу», партії Зеленського, склали понад 68 відсотків політичних гостей програми у 2023 році, причому ця частка постійно зростала протягом усього року.

У міру того як війна затягується, «Телемарафон» має змінюватися, щоб не наслідувати те, чому він спочатку мав протистояти: російській пропаганді, зазначає видання.

«Нам не слід бути схожими на Росію, – сказала Оксана Романюк, голова Інституту масової інформації. — Ми маємо думати про захист демократії під час війни».

Романюк пропонує такі зміни: збільшити різноманітність політичних гостей програми, включаючи представників опозиції; більш об'єктивно висвітлювати події на фронті, включаючи втрати та труднощі; пропонувати більш збалансований погляд на війну, включаючи її наслідки для економіки та суспільства.

Нагадаємо, раніше The New York Times писала , що президент США Джо Байден назвав «божевіллям» можливість припинення військової допомоги Україні.