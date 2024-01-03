Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

«Телемарафон» критикують за райдужну картину війни — NYT

03 січня 2024, 16:40

«Телемарафон» критикують за райдужну картину війни — NYT

Національний телемарафон, покликаний протистояти російській дезінформації та піднімати бойовий дух, критикують за те, що він малює райдужну картину війни і не готує українців до затяжної війни. Про це повідомило американське видання The New York Times у своєму матеріалі, опублікованому 3 січня.

Як зазначають журналісти, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році жителі України мали доступ до єдиного джерела телевізійних новин — цілодобового мовлення, наповненого кадрами, на яких українські танки підривають російські позиції, медики працюють на лінії фронту, а політичні лідери мобілізують підтримку з-за кордону.

«Але після майже двох років війни українці втомилися від «Телемарафону». Те, що колись вважалося найважливішим інструментом для утримання країни, наразі все частіше називають не більше ніж рупором уряду», — пише видання.

На думку журналістів, глядачі скаржаться, що програма часто малює надто райдужну картину війни, приховуючи тривожні події на фронті та ослаблення підтримки України з боку Заходу, і зрештою не готує громадян до тривалої війни.

«Згодом глядацька аудиторія та довіра до «Телемарафону» різко впали, що, на думку експертів, є ознакою ширшого розчарування населення в уряді, оскільки перемога на полі бою стає недосяжною. Багато глядачів натомість проводять час за переглядом популярних реаліті-шоу та розважальних програм», — йдеться у матеріалі.

Багато критиків говорять, що «Телемарафон» зараз приносить більше шкоди, ніж користі.

«У нього є небезпечна сторона: він створює оптимістичний погляд на ситуацію, а потім призводить до розчарування», — сказав Ярослав Юрчишин, голова комітету зі свободи слова українського парламенту, який цього місяця публічно поставив під сумнів ефективність трансляції новин.

Як зазначає The New York Times, Юрчишин і медіаексперти заявили, що побоюються, що програма засліпила людей, оскільки війна затягнеться і вимагатиме нових жертв. В даний час Україна зазнає труднощів із набором солдатів, і все частіше звучить критика, що люди, які живуть далеко від лінії фронту, починають забувати про конфлікт.

«Нам потрібна достовірна, збалансована інформація, яку наше суспільство могло б аналізувати і на основі якої люди могли б приймати рішення», — сказав Юрчишин.

Інша проблема полягає в тому, що «Телемарафон», на думку журналістів, перетворився на операцію зі зв'язків із громадськістю для президента Володимира Зеленського, який залишається найдовіренішою політичною фігурою в Україні, але в останні місяці його рейтинг схвалення знизився.

Дані, зібрані медіаекспертом Ігорем Куліасом, показують, що члени «Слуги народу», партії Зеленського, склали понад 68 відсотків політичних гостей програми у 2023 році, причому ця частка постійно зростала протягом усього року.

У міру того як війна затягується, «Телемарафон» має змінюватися, щоб не наслідувати те, чому він спочатку мав протистояти: російській пропаганді, зазначає видання.

«Нам не слід бути схожими на Росію, – сказала Оксана Романюк, голова Інституту масової інформації. — Ми маємо думати про захист демократії під час війни».

Романюк пропонує такі зміни: збільшити різноманітність політичних гостей програми, включаючи представників опозиції; більш об'єктивно висвітлювати події на фронті, включаючи втрати та труднощі; пропонувати більш збалансований погляд на війну, включаючи її наслідки для економіки та суспільства.

Нагадаємо, раніше The New York Times писала , що президент США Джо Байден назвав «божевіллям» можливість припинення військової допомоги Україні.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Україна телемовлення Критика

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:45
На Херсонщині через російський обстріл загинула літня жінка — ОВА
14:16
Загарбники шукають фейкових спостерігачів на «вибори президента» — ЦНС
12:58
На Луганщині загарбники збираються перетворити колонію на катівню — ОВА
12:30
В окупованому Маріуполі «швидкі» відмовляються приїжджати на виклик — міськрада
12:20
Суд засудив ексначальника донецької катівні «Ізоляція» до 15 років ув'язнення
11:40
Окупанти намагаються наступати на Часів Яр — Сирський
10:58
Підпільники виявили у Севастополі радіолокаційну станцію окупантів
10:34
Село під Запоріжжям зазнало російського обстрілу, двоє загиблих
09:30
Війська РФ залишили деякі позиції в районі Вербового — Генштаб ЗСУ
08:00
Вибухи у Севастополі: мешканці бачили спалах у районі аеродрому Бельбек
01:03
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 2 січня
21:05
В окупованому Довжанську на Луганщині світла немає з початку грудня
17:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:44
Полковник окупаційної «поліції» та опер обікрали будинок на Херсонщині
13:50
На Оріхів Запорізької області окупанти скинули авіабомби: зруйновано цілий під'їзд, поранено жінку
10:17
У Маріуполі загарбники використовують тактику «живого щита»
09:35
У Повітряних силах допускають запуск «Калібрів» з Чорного моря
16:28
Збільшили кількість блокпостів та посилили патрулювання: у Донецьку загарбники шукають людей з українськими паспортами
12:19
У захоплених Донецьку та Харцизьку пролунали вибухи, повідомляють про «прильоти»
11:51
В окупованому Луганську лунають вибухи
усі новини
17:40
У Раді внесено законопроект про мобілізацію із змінами
17:16
У Києві затримали колишнього українського чиновника, який працював на ФСБ РФ
17:14
У Києві загинули 30 людей через повітряну атаку РФ, рятувальні роботи завершено
16:40
«Телемарафон» критикують за райдужну картину війни — NYT
15:49
У Черкасах почнуть збирати пікапи Isuzu для ЗСУ
15:35
В ОВА розповіли, де на Донеччині відновлюють газопостачання
15:11
На Донеччині стартувала евакуація місцевих жителів: деталі
14:45
На Херсонщині через російський обстріл загинула літня жінка — ОВА
14:18
Війська РФ вдарили ракетами по Авдіївці: є жертви
14:16
Загарбники шукають фейкових спостерігачів на «вибори президента» — ЦНС
13:49
Внаслідок «аварійного сходу боєприпасу» у Воронезькій області постраждали чотири особи, є пошкодження
13:25
Норвегія відправить до Данії два F-16 для навчання українських пілотів
12:58
На Луганщині загарбники збираються перетворити колонію на катівню — ОВА
12:55
Заступників голови Донецької ОДА звільнили з посад — джерело
12:30
В окупованому Маріуполі «швидкі» відмовляються приїжджати на виклик — міськрада
12:20
Суд засудив ексначальника донецької катівні «Ізоляція» до 15 років ув'язнення
11:40
Окупанти намагаються наступати на Часів Яр — Сирський
11:25
Окупанти за добу обстріляли шість населених пунктів Донецької області: пошкоджено будинки, лікарні та ЛЕП
10:58
Підпільники виявили у Севастополі радіолокаційну станцію окупантів
10:38
Армія РФ вранці обстріляла місто Гірник: постраждала дитина, є руйнування
усі новини
ВІДЕО
Денис Куликовський. Фото: Новини Донбасу Суд засудив ексначальника донецької катівні «Ізоляція» до 15 років ув'язнення
03 січня, 12:20
Робота ППО в Білгороді. Кадр із відео У Білгороді пролунали потужні вибухи
02 січня, 22:27
Фото: Східний варіант В окупованому Довжанську на Луганщині світла немає з початку грудня
02 січня, 21:05
HIMARS вразили новий комплекс РФ «Яструб-АВ» Фото: Оперативний ЗСУ ЗСУ за допомогою HIMARS вразили новий комплекс РФ «Яструб-АВ»
02 січня, 19:36
Олів'є для ЗСУ Фото: Новини Донбасу Новий рік в окопах: волонтери привезли на передову для ЗСУ 11 тонн олів'є
02 січня, 17:24
Атака РФ на Київ та область забрала життя трьох людей. Фото: ДСНС Внаслідок російської атаки на Київ та область загинули четверо людей, понад 60 постраждали
02 січня, 16:00

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама