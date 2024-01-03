«Телемарафон» критикуют за радужную картину войны — NYT

Национальный телемарафон, призванный противостоять российской дезинформации и поднимать боевой дух, подвергается критике за то, что рисует радужную картину войны и не готовит украинцев к затяжной войне. Об этом сообщило американское издание The New York Times в своем материале, опубликованном 3 января.

Как отмечают журналисты, с первых дней полномасштабного вторжения России в 2022 году жители Украины имели доступ к единственному источнику телевизионных новостей — круглосуточному вещанию, наполненному кадрами, на которых украинские танки взрывают российские позиции, медики работают у линии фронта, а политические лидеры мобилизуют поддержку за рубежом.

«Но после почти двух лет войны украинцы устали от «Телемарафона». То, что когда-то считалось важнейшим инструментом для удержания страны, теперь все чаще называют не более чем рупором правительства», — пишет издание.

По мнению журналистов, зрители жалуются, что программа часто рисует слишком радужную картину войны, скрывая тревожные события на фронте и ослабление поддержки Украины со стороны Запада, и в конечном итоге не готовит граждан к длительной войне.

«Со временем зрительская аудитория и доверие к «Телемарафону» резко упали, что, по мнению экспертов, является признаком более широкого разочарования населения в правительстве, поскольку победа на поле боя становится недостижимой. Многие зрители вместо этого проводят время за просмотром популярных реалити-шоу и развлекательных программ», — говорится в материале.

Многие критики говорят, что «Телемарафон» сейчас приносит больше вреда, чем пользы.

«У него есть опасная сторона: он создает оптимистичный взгляд на ситуацию, а затем приводит к разочарованию», — сказал Ярослав Юрчишин, глава комитета по свободе слова украинского парламента, который в этом месяце публично поставил под сомнение эффективность новостной трансляции.

Как отмечает The New York Times, Юрчишин и медиаэксперты заявили, что опасаются, что программа ослепила людей, поскольку война затянется и потребует новых жертв. В настоящее время Украина испытывает трудности с набором солдат, и все чаще звучит критика, что люди, живущие вдали от линии фронта, начинают забывать о конфликте.

«Нам нужна достоверная, сбалансированная информация, которую наше общество могло бы анализировать и на основе которой люди могли бы принимать решения», — сказал Юрчишин.

Другая проблема заключается в том, что «Телемарафон», по мнению журналистов, превратился в операцию по связям с общественностью для президента Владимира Зеленского, который остается самой доверенной политической фигурой в Украине, но в последние месяцы его рейтинг одобрения снизился.

Данные, собранные медиаэкспертом Игорем Кулиасом, показывают, что члены «Слуги народа», партии Зеленского, составили более 68 процентов политических гостей программы в 2023 году, причем эта доля постоянно росла на протяжении всего года.

По мере того как война затягивается, «Телемарафон» должен меняться, чтобы не подражать тому, чему он изначально был призван противостоять: российской пропаганде, отмечает издание.

«Нам не следует быть похожими на Россию, — сказала Оксана Романюк, глава Института массовой информации. — Мы должны думать о защите демократии во время войны».

Романюк предлагает следующие изменения: увеличить разнообразие политических гостей программы, включая представителей оппозиции; более объективно освещать события на фронте, включая потери и трудности; предлагать более сбалансированный взгляд на войну, включая ее последствия для экономики и общества.

Напомним, ранее The New York Times писала, что президент США Джо Байден назвал «безумием» возможность прекращения военной помощи Украине.