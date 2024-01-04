Вибухи у Криму: рух Кримським мостом призупинено

У тимчасово окупованому Росією Криму пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram канали.

Також вибухи підтверджує прокремлівський військовий блогер Борис Рожин.

«Противник запустив суттєву кількість безпілотників у напрямку Криму. Кошти ППО зараз активно працюють щодо їх знищення. Кілька штук уже збито, робота триває», — заявив він.

За інформацією місцевих пабліків, у селищі Новофедорівка Сакського району працюють системи протиповітряної оборони.

Вибух, як уточнюють місцеві жителі, також почули жителі Євпаторії. Доносяться в Євпаторії та в селі Вилино.

Зокрема, Міноборони РФ стверджує, що в північно-західній частині акваторії Чорного моря засобами ППО було знищено БПЛА.

«Кожанова, стіни та скло ходять ходуном, дуже гучні звуки, але сирени не чути!», — повідомляють у мережі жителі Севастополя.

Тим часом російські паблики повідомляють про атаки безпілотників. Зазначається, що рух Кримським мостом тимчасово призупинено.