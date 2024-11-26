Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

На Херсонщині дрон РФ атакував авто, прикордонники врятували водія

26 листопада 2024, 11:40

На Херсонщині дрон РФ атакував авто, прикордонники врятували водія

На Херсонщині дрон РФ атакував авто, постраждав водій. Фото: кадр із відео На Херсонщині дрон РФ атакував авто, постраждав водій. Фото: кадр із відео

Машину цивільного атакував скидом російський дрон, внаслідок чого 46-річний водій отримав серйозні поранення. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.



«На щастя, свідками атаки були прикордонники, які надали пораненому першу медичну допомогу, наклали турнікети та зупинили кровотечу», — зазначили прикордонники.

Також приблизно о 9.00 армія РФ з дрона скинула вибухівку на авто в Дніпровському районі міста, написав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«При цьому мінно-вибухову травму та садна голови отримала 57-річна жінка. Вона сама звернулась до медиків. Наразі триває дообстеження», — написав Мрочко.

Пізніше стало відомо, що ще один поранений внаслідок атаки ворожого безпілотника звернувся до лікарів.

Згодом начальник Херсонської МВА підтвердив поранення третього жителя, який постраждав внаслідок атаки російського дрона.

Усього минулої доби, за інформацією Херсонської ОВА, через російську агресію одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Херсонська область
Інше
атака дронів FPV-дрони скид боєприпасу
Організації
Держприкордонслужба України

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:25
В окупованій Новій Каховці через обстріл загинуло 3 людей, 7 — поранено
10:14
В окупованому Маріуполі відключають тепло та світло, аби «націоналізувати» житло українців — ЦНС
09:15
Російські війська просунулися в Кураховому та Роздольному Донецької області — DeepState
08:12
Окупаційний суд засудив депутата міськради Нової Каховки до 12 років за «шпигунство»
23:50
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:13
«Мілітаризація школярів»: в окупованому Маріуполі дітей агітують вступати до Росгвардії
23:00
Головне за день: Обстріли Харкова та Одеси. Україна вдарила ATACMS по летовищу в РФ
16:22
У Бердянську з нового року штрафуватимуть за таблички українською мовою
09:01
Російські військові окупували ще два села на Донеччині — DeepState
21:00
Головне за день: Складна ситуація у Часовому Яру та Торецьку. Скільки готова воювати РФ?
23:00
Головне за день: Удар по Запоріжжю. Кабмін обмежив термін дії деяких відстрочок від мобілізації
23:26
Головне за день: Армія РФ захопила чверть Курахового. Подробиці удару по Дніпру
21:22
Прапор РФ у Кураховому. У Маріуполі на житло чекають 10 тисяч сімей. Як виглядає залізничний вокзал у Донецьку — дайджест ►
16:30
Частина окупованої Горлівки, як і раніше, без світла і тепла
12:50
Російський літак скинув ФАБ-500 на садове товариство в окупованій Макіївці Донецької області
11:39
Війська РФ захопили чверть міста Курахове — аналітик BILD
11:15
На Луганщині завербовані силовиками РФ вчителі шукають «неблагонадійних росіян» серед батьків школярів – ОВА
09:44
У захопленому Маріуполі працювала ППО, у місті частково пропало світло — міськрада
07:30
«АТЕШ» допоміг знищити підрозділ БпЛА РФ у Донецькій області
23:20
Головне за день: РФ вдарила по Дніпру новітньою балістичною ракетою. Обстріли Донбасу
усі новини
15:31
Випалена земля та зруйновані будинки: зруйнований окупантами Торецьк показали на відео
15:25
FPV-дрон ЗСУ знищив два російських БМП на полі бою
15:10
На околиці Краматорська пролунав вибух: повідомляють про постраждалих
14:55
Ситуацію на Времівському напрямі вдалося стабілізувати — речник ОСУВ «Хортиця»
14:51
Двоє чоловіків намагалися перетнути кордон із Польщею в багажнику автобуса
14:25
В окупованій Новій Каховці через обстріл загинуло 3 людей, 7 — поранено
13:55
Росіяни намагаються взяти Курахове та логістичні шляхи під вогневий контроль — Волошин
13:39
У Сумах пролунали вибухи, повідомляють про влучання у багатоповерхівку
12:52
Окупанти розстріляли п'ятьох військовополонених ЗСУ на Покровському напрямку
12:20
Російські дрони атакували енергетиків у Дніпропетровській області
12:15
Соціальний автобус Святогірськ – Краматорськ знову вийде на маршрут
12:05
Верховний суд підтвердив націоналізацію «ПриватБанку»: Коломойський не зможе повернути банк
11:59
Ситуація біля Великої Новосілки складна, окупанти атакують з заходу та сходу — директор Defense Express
11:50
Керівник розвідки Чехії застеріг про наслідки «миру» за рахунок України
11:40
На Херсонщині дрон РФ атакував авто, прикордонники врятували водія
10:58
Армія РФ атакувала населені пункти Донеччини 13 разів за добу: десятки пошкоджених будинків
10:35
Агент РФ намагався підірвати поліцейських у центрі Києва
10:27
У Покровській громаді зросла інтенсивність російських обстрілів, за добу зруйновано будинки
10:14
В окупованому Маріуполі відключають тепло та світло, аби «націоналізувати» житло українців — ЦНС
10:10
Міноборони розслідує причини позаштатного спрацьовування 120-міліметрових мін
усі новини
ВІДЕО
Зруйнований Торецьк. Фото: скриншот Випалена земля та зруйновані будинки: зруйнований окупантами Торецьк показали на відео
26 листопада, 15:31
FPV-дрон ЗСУ знищив два російських БМП. Фото: кадр із відео FPV-дрон ЗСУ знищив два російських БМП на полі бою
26 листопада, 15:25
Ухилянти намагалися виїхати до Польщі в багажнику автобуса. Фото: кадр із відео Двоє чоловіків намагалися перетнути кордон із Польщею в багажнику автобуса
26 листопада, 14:51
Під обстріл у Новій Каховці потрапив рейсовий автобус, загинуло троє людей. Фото: соцмережі В окупованій Новій Каховці через обстріл загинуло 3 людей, 7 — поранено
26 листопада, 14:25
На Херсонщині дрон РФ атакував авто, постраждав водій. Фото: кадр із відео На Херсонщині дрон РФ атакував авто, прикордонники врятували водія
26 листопада, 11:40
Агент РФ намагався підірвати поліцейських у центрі Києва. Фото: Нацполіція Агент РФ намагався підірвати поліцейських у центрі Києва
26 листопада, 10:35

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір