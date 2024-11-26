На Херсонщині дрон РФ атакував авто, прикордонники врятували водія

На Херсонщині дрон РФ атакував авто, постраждав водій. Фото: кадр із відео

Машину цивільного атакував скидом російський дрон, внаслідок чого 46-річний водій отримав серйозні поранення. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.







«На щастя, свідками атаки були прикордонники, які надали пораненому першу медичну допомогу, наклали турнікети та зупинили кровотечу», — зазначили прикордонники.



Також приблизно о 9.00 армія РФ з дрона скинула вибухівку на авто в Дніпровському районі міста, написав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«При цьому мінно-вибухову травму та садна голови отримала 57-річна жінка. Вона сама звернулась до медиків. Наразі триває дообстеження», — написав Мрочко.



Пізніше стало відомо, що ще один поранений внаслідок атаки ворожого безпілотника звернувся до лікарів.



Згодом начальник Херсонської МВА підтвердив поранення третього жителя, який постраждав внаслідок атаки російського дрона.

Усього минулої доби, за інформацією Херсонської ОВА, через російську агресію одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.