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«Міліціонер все злив». Асєєв розповів подробиці арешту у Києві ексначальника донецької катівні «Ізоляція»

06 січня 2024, 11:41

«Міліціонер все злив». Асєєв розповів подробиці арешту у Києві ексначальника донецької катівні «Ізоляція»

Денис Куликовський 3 січня був засуджений до 15 років ув'язнення. Фото: Новини Донбасу Денис Куликовський 3 січня був засуджений до 15 років ув'язнення. Фото: Новини Донбасу

Журналіст Станіслав Асєєв розповів подробиці арешту колишнього начальника незаконної катівні тюрми «Ізоляція» в окупованому Донецьку Дениса Куликовського, відомого також на прізвисько «Палич», у листопаді 2021 року в Києві.

У своєму посту у Facebook Асєєв зазначив, що поліція у 2019 вже мала інформацію про перетин російсько-українського кордону Куликовським 23 квітня 2019 року в пункті пропуску Мілове Луганській області.

«Я зв'язався з Христом Грозєвим і попросив його допомогти підтвердити або спростувати цю інформацію за своїми джерелами», — написав колишній в'язень «Ізоляції».

Керівник видання Bellingcat підтвердив це та познайомив журналіста з українським військовим, полковником СБУ, колишнім начальником 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ Романом Червінським, який разом зі своїми людьми розробляли «Палича» перші місяці його перебування в Україні.

«На нашій першій зустрічі Рома показав мені кілька оперативних відео, на яких "Палич" знаходиться вже на квартирі в Києві та виконує певні дзвінки "на той бік", щоб Червінський з його людьми могли дотягнутися до керівництва Палича — так званого Леніна (Євдокимов Василь) і вище», — пояснив Асєєв.

За словами Станіслав Асєєва, 8 листопада, коли обговорювалися фінальні варіанти затримання Куликовського, зателефонував інформатор і сказав, що все скасовується та передає «Палича» СБУ.

«Після чого Рома буквально сказав мені таке: "Міліціонер все злив"», — написав журналіст. Вже вранці, 9 листопада 2021 року, «Палича» заарештували.

Нагадаємо, 3 січня 2024 року, колишнього начальника незаконної в'язниці «Ізоляція» в окупованому Донецьку Дениса Куликовського (прізвисько «Палич») засуджено до 15 років ув'язнення.

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