Суд приговорил экс-начальника донецкой пыточной «Изоляция» к 15 годам заключения

Денис Куликовский. Фото: Новости Донбасса

Бывший начальник незаконной тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке Денис Куликовский (прозвище «Палыч») приговорен к 15 годам заключения. Такой приговор вынес Шевченковский районный суд Киева, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



Офис генпрокурора просил суд приговорить Куликовского к 15 годам лишения свободы. Судья Мартынов удовлетворил эту просьбу.



Суд принял решение о таком сроке за совокупностью уголовных правонарушений.



Суд признал Куликовского виновным по ч. 1 статьи 258 (Террористический акт), ч.1 статьи 28 (Совершение преступления группой лиц), ч. 1 статьи 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного Кодекса Украины.



По статье 149 УКУ (Торговля людьми) суд оправдал его из-за отсутствия достаточного количества доказательств.



Также суд удовлетворил два гражданских иска и постановил взыскать с Куликовского 440 тысяч гривен и 95 тысяч гривен в пользу пострадавших.

Адвокат одного из пострадавших — журналиста Станислава Асеева — Олег Горбачев сказал после заседания суда, что у них нет возможности подать апелляционную жалобу, потому что суд удовлетворил запрос Офиса генпрокурора в полном объеме.



Служба безопасности Украины задержала Дениса Куликовского, известного также по прозвищу «Палыч», в ноябре 2021 года в Киеве. После задержания он рассказал, что жил в украинской столице с 2019 года. Тогдашний руководитель СБУ Иван Баканов отказался комментировать информацию о проживании Куликовского в Киеве. Также Баканов отрицал, что «Палыч» заключил сделку с СБУ.



Об издевательствах и пытках со стороны Куликовского в донецкой тюрьме «Изоляция» неоднократно рассказывали освобожденные оттуда узники. Именно «Палыч», согласно свидетельствам бывших пленных группировки «ДНР», до 2018 года был смотрителем тайной тюрьмы «Изоляция».



Расследование дела в отношении Куликовского было завершено в июне 2022 года, после чего его передали в суд. Заседания сделали закрытыми, поэтому журналисты не могли попасть на них.