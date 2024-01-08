Централізоване опалення на Донеччині: в ОВА розповіли, скільки котелень працює

Донецька область впевнено проходить поточний опалювальний період. Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів про роботу систем централізованого опалення у зимовий період у регіоні.



«Наразі на території області працюють усі 284 котельні, які, зокрема, забезпечують теплом 333 об'єкти соціальної сфери, серед яких також заклади охорони здоров'я», — написав він.



За словами Філашкіна, у громадах, де є можливість організації організувати централізоване опалення, теплоносій подається до 3692 багатоквартирних будинків усіх форм власності — це 95%.



Наголошується, що в області працює 161 аварійно-ремонтна бригада.



Нагадаємо, раніше ми писали, що в Маріуполі у багатьох будинках відсутня вода та електропостачання. У місті росіяни зупинили котельню.