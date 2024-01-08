Централизованное отопление в Донецкой области: в ОВА рассказали, сколько котельных работает

Донецкая область уверенно проходит нынешний отопительный период. Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал о работе систем централизованного отопления в зимний период в регионе.



«В настоящее время на территории области работают все 284 котельные, которые, в частности, обеспечивают теплом 333 объекта социальной сферы, среди которых также учреждения здравоохранения», — написал он.



По словам Филашкина, в громадах, где есть возможность организации организовать централизованное отопление, теплоноситель подается в 3692 многоквартирных дома всех форм собственности — это 95%.



Отмечается, что в области работает 161 аварийно-ремонтная бригада.



Напомним, ранее мы писали, что в Мариуполе во многих домах отсутствует водо и электроснабжение. В городе россияне остановили котельную.