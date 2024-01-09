«Нова пошта» змінює назву: у пресслужбі зробили заяву

В українській компанії «Нова пошта», яка надає послуги експрес-доставки документів, вантажів та посилок, готуються до ребрендингу, а саме — цього року зміниться назва. Тепер компанія має назву NOVA. Про це повідомили у пресслужбі.



«Ми вже набагато більше, ніж пошта, тому прибираємо це слово в назві групи компаній і залишаємо широке, без бар'єрів — NOVA», — йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначили, що група компаній NOVA складається з наступних компаній:



«Нова пошта» в Україні доставляє документи, посилки, великі вантажі, а також надає послуги фрахтових перевезень та фулфілменту. Має доступну мережу для клієнтів: 11 400 відділень та 15 500 поштоматів по всій Україні. Доставляє країною за 24 години, а в межах міста того ж дня.



Nova Post Europe — компанія, що надає повний спектр логістичних послуг як для приватних осіб, так і для бізнес-клієнтів, забезпечуючи швидку та надійну доставку документів, посилок та вантажів Європою, а також між ЄС та Україною. Відкрила свої представництва у 11 країнах: Молдова, Польща, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина та Італія. Має 35 тис. точок сервісу, з яких 83 – власні відділення Nova Post.



NovaPay — небанківська фінансова установа, яка розвиває власну міжнародну платіжну систему та надає фінансові послуги приватним клієнтам та бізнесу. NovaPay обслуговує 2,6 лн транзакцій на добу. Повноправний учасник міжнародних платіжних систем (МТС) Visa та MasterCard. Компанія має сертифікат про відповідність міжнародному стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток PCI DSS. Наприкінці 2023 року компанія випустила програму для відкриття клієнтами розрахункових рахунків.



Nova Global — компанія, основний фокус якої зосереджений на глобальному ринку електронної комерції та співпраці з міжнародними онлайн маркетплейсами. З Nova Global будь-які інтернет-магазини в країнах Північної та Південної Америки, країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Великої Британії стають доступними для українського споживача з доставкою товарів Новою поштою. Для українського середнього та малого бізнесу послуги компанії – можливість виходити на нові ринки та розвивати експорт своїх товарів на інші частини світу.



Supernova Airlines надає швидку доставку своїм клієнтам із будь-якої точки світу. Компанія вже здійснила десятки рейсів між країнами Європи. Незабаром розпочне трансконтинентальні польоти на вантажних літаках.



ІТ-компанія Nova Digital — це потужний виробник веб-додатків та програмного забезпечення для архітектур будь-якої складності та навантаженості на них. Nova Digital створює та обслуговує програмні продукти, що обробляють 30 000 операцій на секунду. Створені нею рішення протестовано на 32 мільйонах приватних та бізнес-користувачів Нової пошти.



Нагадаємо, Нова пошта працює в Україні з 2001 року.



Раніше ми писали, що у Кураховому Донецької області закривають відділення «Нової пошти». Цю інформацію «Новини Донбасу» підтвердили у центрі підтримки клієнтів компанії.